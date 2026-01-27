L’Istituto “Sebastiano Grandis” di Cuneo vola ai Caraibi: l’esperienza Erasmus+ di Alessia Ibrahimi in Martinica come simbolo di una scuola aperta al mondo

Dalle aule di via Mazzini alle coste della Martinica: prosegue con successo l’impegno dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Sebastiano Grandis" nel promuovere la mobilità internazionale come strumento cardine della formazione scolastica. L’ultima testimonianza d'eccellenza arriva da Alessia Ibrahimi, studentessa della classe 5^C Turismo, che ha recentemente concluso un percorso di mobilità a lungo termine (PCTO) nell'isola dei Caraibi francesi.

Un’esperienza professionale in un contesto internazionale

Dal 13 novembre al 23 dicembre 2025, Alessia ha svolto uno stage presso l’Hotel Karibea di Sainte-Luce, affiancata dalla scuola partner ospitante, il Lycée Nord Caraibe. Durante le sei settimane di permanenza, la studentessa ha operato attivamente nella reception della struttura, gestendo check-in, check-out e prenotazioni, arrivando a ricoprire ruoli di responsabilità come la conduzione di visite guidate per tour operator internazionali in lingua tedesca e italiana.

"Vivere e lavorare lontano da casa mi ha resa più autonoma e sicura di me stessa," ha dichiarato Alessia nella sua relazione finale. "Questa esperienza mi ha permesso di mettere in pratica le competenze studiate a scuola e di chiarire il mio interesse per il settore turistico".

[Il video dell’esperienza di Alessia sul canale YouTube del Grandis.]

Grandis e internazionalizzazione: un binomio alla base del successo formativo

L’Istituto Grandis vanta una solida tradizione nella partecipazione ai programmi di mobilità (Erasmus+, PNRR, PON e bandi di fondazioni bancarie). I numeri confermano l’ampio respiro internazionale della scuola: nell’ultimo anno, ben 300 persone tra studenti e staff hanno svolto percorsi di mobilità all'estero.

[Studenti e docenti del Grandis riuniti in occasione degli Erasmus Days, iniziativa che celebra in tutte le scuole e i paesi l'importanza dei progetti internazionali]

L'istituto pone inoltre una particolare attenzione all'inclusione, destinando sistematicamente una quota delle mobilità agli studenti "con minori opportunità", garantendo che l'esperienza di "cittadini del mondo" sia un diritto accessibile a tutti.

Questi percorsi sono tappe fondamentali per formare individui consapevoli della complessità degli scenari globali e della varietà di culture, stili di vita, modi di lavorare.

I progetti internazionali come chiave di volta per il nuovo "Liceo del Made in Italy"

Questa vocazione internazionale troverà la sua massima espressione nel nuovo indirizzo Liceo del Made in Italy, che sarà avviato presso l’Istituto Grandis nell'anno scolastico 2026/27. Il percorso liceale, caratterizzato dallo studio approfondito delle scienze giuridiche ed economiche, delle STEM e delle lingue straniere, vedrà i progetti internazionali come protagonisti assoluti.

[Il nuovo percorso Liceo Giuridico-Economico del Made in Italy forma i futuri ambasciatori dell'eccellenza italiana con una solida preparazione e competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro]

La Dirigente Scolastica Milva Rinaudo afferma: “Vogliamo formare giovani professionisti capaci di promuovere le eccellenze del nostro Paese con competenza e visione globale. Le mobilità internazionali rimarranno un pilastro fondamentale: vogliamo che i nostri studenti non siano solo spettatori, ma veri protagonisti e 'cittadini del mondo', pronti a valorizzare l'identità italiana in scenari sempre più complessi."

Il profilo del diplomato al Liceo del Made in Italy dell’Istituto Grandis si caratterizza per una solida preparazione culturale unita a competenze specifiche nell’area del diritto, dell’economia e del management di impresa. Novità assoluta di questa proposta sono le ore di Formazione Scuola-Lavoro per il Made in Italy e i laboratori interdisciplinari, che attraverso co-docenze, workshop e tirocini sul campo permetteranno agli studenti di imparare facendo.

[Video di presentazione del nuovo Liceo del Made in Italy presso l’Istituto Grandis]

[I riferimenti del progetto a cui ha partecipato l'alunna che ha svolto la mobilità in Martinica]