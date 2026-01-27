Sparatoria Milano, Bergesio: stop a indagini automatiche contro chi difende i cittadini

“Quanto accaduto a Milano è il simbolo di un paradosso che la Lega è determinata a risolvere. Non è accettabile che un servitore dello Stato, minacciato con un'arma (che solo dopo si scoprirà essere a salve) da un soggetto irregolare e con precedenti, finisca sotto indagine per omicidio volontario solo per aver fatto il proprio dovere e aver difeso la propria incolumità. Come annunciato dal nostro segretario Matteo Salvini, nel pacchetto sicurezza inseriremo una norma specifica, valida per tutto il territorio nazionale, per evitare l'automatismo delle indagini contro chi ci difende.

Le periferie delle nostre grandi città, penso a Torino come a Milano, non possono essere lasciate in balia del degrado: la sicurezza dei cittadini è una priorità da Nord a Sud e passa innanzitutto dalla tutela e dal rispetto per le forze dell'ordine. Chi rischia la vita ogni giorno nelle zone più difficili del Paese deve poter operare con la certezza che lo Stato sia al suo fianco, non pronto a metterlo sotto inchiesta al primo intervento. Avanti con il pacchetto sicurezza per restituire dignità alle divise e garantire legalità in ogni angolo d'Italia”.



​Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria a Palazzo Madama.