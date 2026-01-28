Mondovì, a San Filippo le celebrazioni per la Candelora e San Biagio con la benedizione delle candele e della gola

La Congregazione della Chiesa di San Filippo Neri a Mondovì si prepara a vivere due significativi appuntamenti liturgici all’inizio del mese di febbraio, molto sentiti dai fedeli.

Lunedì 2 febbraio si celebra la Presentazione di Gesù al Tempio, la Candelora, festa che ricorda l’offerta del Bambino Gesù al Signore e Cristo come luce che illumina il cammino dell’umanità. In questa occasione, presso la Chiesa di San Filippo, saranno celebrate le Sante Messe con la benedizione delle candele alle ore 8.30 e 18.

Martedì 3 febbraio ricorre invece la memoria di San Biagio, vescovo e martire, santo particolarmente venerato e invocato come protettore della gola. Durante la giornata si svolgeranno le Sante Messe con la tradizionale benedizione della gola alle ore 8.30, 18 e 20.30, offrendo ai fedeli un momento di preghiera e affidamento attraverso l’intercessione del santo.