Attualità | 28 gennaio 2026, 11:43

Saluzzo, contributi per chi riapre o amplia negozi e attività artigianali: domande entro il 28 febbraio

Confermati gli aiuti economici per il rilancio delle attività produttive nei Comuni sotto i 20mila abitanti. Agevolazioni sui tributi comunali per l'anno di apertura e i tre successivi. Escluse sale scommesse e locali con slot machine

C’è tempo fino al 28 febbraio per richiedere le agevolazioni previste per il rilancio delle attività produttive.

Sono state confermati anche per l’anno appena iniziato, infatti, gli aiuti economici per ampliamento o riaperture di negozi (e anche attività artigianali e di servizi) nei Comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti, come Saluzzo.

Riguardano gli esercizi operanti nei settori artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande.

Sono, invece, esclusi compro oro, sale per scommesse e esercizi che hanno al loro interno apparecchi per il gioco d’azzardo come slot machine e simili.

La riapertura non deve essere effettuata dallo stesso commerciante che ne aveva disposto la chiusura, o da una società a lui riconducibile.

«L’agevolazione – spiegano dal municipio - consiste nell’erogazione di un contributo per l’anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati in ciascun anno».

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi: tributi@comune.saluzzo.cn.it

