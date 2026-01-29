VOLLEY A3M / Monge Gerbaudo Savigliano atteso dalla sfida salvezza con il Sav Trebaseleghe

Dopo aver osservato il turno di stop “forzato”, è tempo di tornare in campo per il Monge-Gerbaudo Savigliano, atteso, sabato 31 gennaio, dal delicatissimo scontro diretto casalingo con il Sav Trebaseleghe, che con i ragazzi di coach Andrea Berra naviga nelle zone basse di classifica nel Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. In palio ci saranno tre punti pesantissimi, che potrebbero definire ambizioni e obiettivi delle due compagini per le sei partite che mancheranno alla fine. I biancoblù se li contenderanno con una squadra che, indubbiamente, non naviga in acque tranquillissime, ma che è reduce da uno strappo importante. Nell’ultimo turno, infatti, i padovani hanno affrontato il Cus Cagliari di coach Simeon in un incrocio altrettanto delicato per le zone basse e hanno piazzato il contro-sorpasso ai danni proprio di Savigliano: 3-1 di fronte al pubblico amico e ultima piazza abbandonata dopo una sola giornata. Decisiva la prestazione maiuscola dell’opposto Davide Cester, indubbiamente tra i punti di forza del roster veneto, autore di ben 30 punti complessivi. Insomma, una squadra che, dopo più di un mese di sole sconfitte, ha ripreso a correre proprio nel momento più importante.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Dal canto loro, i saviglianesi sperano di riprendere da dove avevano terminato meno di quindici giorni orsono, ovvero da una buona prestazione e, perché no, anche dalla conquista di punti utili per la classifica. Già, perché il mese trascorso tra il 20 dicembre, giorno della sfida proprio contro Cagliari, e il 18 gennaio, data dell’incrocio di Valenza contro Acqui Terme, è stato il migliore da inizio stagione per il Monge-Gerbaudo, che ha raccolto sette degli attuali otto punti in classifica. L’obiettivo, insomma, è quello di continuare su questa linea, come spiega anche coach Andrea Berra: “È la partita che stiamo aspettando per riuscire a toglierci ancora di più dalla difficile situazione in cui siamo da tempo. L’obiettivo è quello di disputare una prestazione simile a quella messa in campo nelle ultime due gare: stiamo limitando gli errori e siamo certi che se continueremo a farlo, i risultati potranno arrivare sempre. Trebaseleghe sulla carta è un’avversaria più abbordabile di altre, ma lo era anche all’andata e sappiamo come è andata a finire. In più, arriveremo da due settimane di stop, utili per recuperare le energie, ma che possono anche essere uno svantaggio perché ti fanno perdere un po’ di continuità. Sappiamo che questa è una di quelle gare in cui dovremo fare sicuramente punti, quindi sarà fondamentale approcciarla nel modo giusto”.

I precedenti. L’unico precedente tra le squadre risale al girone d’andata, e fu una battaglia. Fu in quell’occasione, infatti, che Savigliano raccolse il suo primo punto stagionale, al termine di una maratona vinta al tie-break dai padovani, nonostante i punti fatti dai piemontesi fossero più di quelli fatti dai padroni di casa: 122 a 117. Insomma, tutto lascia presagire per un’altra sfida intensissima.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 31 gennaio è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Sav Trebaseleghe sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore.

Sottoscrizione a premi: è l’ora dei vincitori! Come ormai da tradizione, non poteva mancare anche quest’anno l’ormai consueto appuntamento con la sottoscrizione a premi promossa dal Volley Savigliano. Anche durante la partita della prima squadra di sabato, sarà infatti possibile acquistare presso il botteghino del PalaSanGiorgio i biglietti, dal valore di 1 euro, per sperare di vincere uno dei tanti bellissimi premi messi in palio. L’estrazione è prevista proprio al termine della gara.