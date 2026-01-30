L'Unità Pastorale di Novello, Barolo, Vergne e Monchiero sbarca sul web con un nuovo portale digitale

L'Unità Pastorale di Novello, Barolo, Vergne e Monchiero approda sul web: è attivo da oggi il nuovo sito ufficiale, una vera e propria "parrocchia digitale" pensata per favorire l'incontro tra le diverse comunità del territorio.

In un tempo in cui la comunicazione passa sempre più attraverso il digitale, le quattro parrocchie hanno voluto creare una "porta aperta" virtuale, uno spazio dove trovarsi, informarsi e sentirsi parte di un'unica grande famiglia. L'obiettivo del portale è favorire l'incontro tra le diverse realtà ecclesiali, facilitando la collaborazione tra sacerdoti, laici e associazioni: non una semplice vetrina, ma uno strumento per camminare insieme.

La navigazione è stata progettata per essere semplice e immediata. Sul sito è possibile consultare gli orari delle Sante Messe e delle celebrazioni, sempre aggiornati per ogni parrocchia, leggere il foglio avvisi settimanale e le ultime novità dalle comunità, accedere ai moduli di iscrizione al catechismo, ai programmi formativi e ai materiali scaricabili, oltre a trovare spazi dedicati alla Caritas, ai gruppi giovanili e ai vari ambiti pastorali.

Il portale è un cantiere aperto, destinato a crescere insieme alla comunità: l'invito è quello di esplorarlo, segnalare suggerimenti e contribuire con notizie o foto per renderlo sempre più vivo e rappresentativo.