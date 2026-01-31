Il Carnevale di Mondovì ha la sua Bela, Cecilia Turbiglio [FOTO E VIDEO]

Con la presentazione ufficiale della Bela, Cecilia Turbiglio, presso l’atrio dell’ex Palazzo dei Gesuiti, prende ufficialmente il via il Carnevale di Mondovì.

L'ingresso della corte del Moro (GUARDA IL VIDEO)

La grande novità dell’edizione 2026, come già annunciato è il ritorno della sfilata dei carri allegorici all’Altipiano.

Il sindaco Luca Robaldo ha consegnato simbolicamente le chiavi al Moro, sancendo così l’avvio ufficiale del periodo carnevalesco e il temporaneo “governo” della città all’insegna dell’allegria e della festa.

“Il Carnevale di Mondovì – ha detto Andrea Tonello, presidente della Famija Monregaleisa 1949 - si conferma una manifestazione capace di rinnovarsi, mantenendo salde le proprie radici storiche e popolari, ma guardando al futuro con nuove idee. Non ci saranno solo le due sfilate, in programma per domenica 8 febbraio (per i gruppi, a Breo) e domenica 15 febbraio (carri e gruppi, all’Altipiano) ma un programma ricco di appuntamenti pronto a coinvolgere un pubblico sempre più ampio”.

PROGRAMMA

Domenica 1 Febbraio

La manifestazione si apre con la Sfilata della corte del Moro, in programma alle ore 16 a Mondovicino Outlet Village, accompagnata da intrattenimenti dedicati ai bambini.

Venerdì 6 Febbraio

Alle ore 20:30, presso il ristorante La Borsarella, si terrà la Cena di gala.

Prenotazioni al numero 348 0026230.

La serata prosegue alle ore 22:30 con il Biennio in maschera over 14 alla Cà del Moro/Sottaceto.

Info 393 3302747.

Sabato 7 Febbraio

Spazio al divertimento con Boomer over 25, alle ore 23.30 alla Cà del Moro/Sottaceto.

Info 393 3302747.

Domenica 8 Febbraio

Alle ore 15, nel centro storico di Mondovì Breo, si svolgerà la Sfilata di gruppi mascherati, con la partecipazione delle maschere dei carnevali del Piemonte, della Val d’Aosta e della Liguria.

Partenza da piazza Santa Maria Maggiore e arrivo in piazza San Pietro.

Durante il pomeriggio:

Villaggio dei bambini in Piazza Ellero, con gonfiabili, giochi e volo vincolato in mongolfiera.

Volo vincolato in mongolfiera in Piazza della Repubblica.

La giornata si conclude con la Festa dei gruppi partecipanti alla sfilata, alle ore 16.45 in Piazza San Pietro.

Dal 9 al 16 Febbraio

Torna il Giromoro, nelle scuole, nei centri diurni e nelle case di riposo, con visite guidate con le scuole alla ricerca dei luoghi e dei personaggi del carnevale.

Mercoledì 11 Febbraio

Carnevale Inclusivo alle ore 15 alla Cà del Moro/Christ: musica e animazione. Ingresso libero.

Giovedì 12 Febbraio

Alle ore 20 alla Cà del Moro/Christ si terrà la Tradizionale Cena dei Lombardi.

Prenotazioni 348 0026230.

Venerdì 13 Febbraio

Carnevale Senior alle ore 15 alla Cà del Moro/Christ, con la Festa dei Centri Anziani, musica e animazione. Ingresso libero.

Sabato 14 Febbraio

Alle ore 15 alla Cà del Moro/Christ, Grande carnevale dei bambini.

Marco Marzi e Marco Skarica presentano “Benvenuti nella giungla”: festa in maschera con musica, animazione, truccabimbi e gelati offerti dal Bar Gelateria Lurisia. Ingresso libero.

In serata, Gran cagnara studentesca over 16, alle ore 23 alla Cà del Moro/Sottaceto.

Info 393 3302747.

Domenica 15 Febbraio

Alle ore 14:30 a Mondovì si svolgerà la Grande sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, con partenza da via Ortigara e arrivo in piazza Monteregale.

Nel corso della giornata, Volo vincolato in mongolfiera in Parco Europa.

La Premiazione della sfilata è prevista alle ore 18 in Piazza Monteregale.

In caso di maltempo, la sfilata sarà rinviata a sabato 28 febbraio.

Lunedì 16 Febbraio

Veglione dei Commercianti alle ore 23 alla Cà del Moro/Christ – Sottoaceto.

Info e prenotazioni 393 3302747 – 339 3500538.

UN SORRISO PER GIORGIA

EVENTO BENEFICO

Venerdì 20 marzo

alle ore 21 al Teatro Baretti, Mondovì

Info 335 1242608 / 335 1242609

esedramondovi@gmail.com

Sabato 21 marzo

alle ore 21 al Teatro Toselli, Cuneo

Info 0171 697057

segreteria@legatumoricuneo.it

Tutto il programma sul sito: https://carnevalemondovi.it/programma/