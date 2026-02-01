 / I più letti della settimana

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

I più letti della settimana | 01 febbraio 2026, 09:06

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Controlli in strutture sanitarie: dodici quelle sospese o sequestrate dai Nas nel corso del 2025

Venti le persone denunciate per accuse quali abbandono di ospiti, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, lunedì 26 gennaio).


***

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) dei Carabinieri di Alessandria ha illustrato le attività svolte nel 2025 nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi nel campo.

In particolare, nell’anno 2025, sono state complessivamente controllate 736 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i Carabinieri del N.A.S. di Alessandria hanno riscontrato criticità che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di 20 persone, altresì contestando 201 sanzioni amministrative.

Le accuse sono gravi: abbandono di ospiti, somministrazione di farmaci scaduti ed esercizio abusivo della professione sanitaria.

Si evidenzia che per 12 di queste strutture è stato promosso un provvedimento sospensivo ovvero di sequestro per le gravi carenze igienico strutturali, documentali e di carattere organizzativo.

Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 99 ispezioni mirate, che hanno portato al deferimento all’autorità giudiziaria di una persona per il reato di importazione,

commercializzazione e detenzione di farmaci veterinari illegali e varie sanzioni per violazioni della normativa di settore.

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni

amministrative per 103.800 euro, ritirando dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore complessivo di 750.000 euro.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium