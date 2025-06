A Cuneo la cerimonia del 2 Giugno: onorificenze al Merito della Repubblica a 12 cittadine e cittadini della Granda [FOTO]

Giornata dedicata alla Festa della Repubblica a Cuneo, con la solenne cerimonia in piazza Galimberti. Dopo gli onori ai gonfaloni decorati e al Prefetto, la sempre emozionante e attesa comsegna delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini della provincia che si sono distinti e si sono spesi per la comunità, sia professionalmente che umanamente.

Dodici i premiati, tre ufficiali e nove cavalieri.

Gli ufficiali premiati:

Il dottor Alessandro Leone di Cuneo, fino al 2020 Direttore di Radiologia presso l'ospedale di Savigliano.

Da sempre attivo nel campo del volontariato. è presidente dell'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani. Come radiologo, ha prestato servizio presso gli ospedali di Damasco, Tangeri, Amman e El Kerak, consentendo anche di acquistare apparecchiature per la prevenzione del tumore mammario in questi stessi nosocomi. E' anche medico volontario per la LILT e presta la propria opera anche presso la Oftal.





Dottor Giuseppe Bianco di Savigliano - direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso l'ospedale di Mondovì. Nel 2016 è stato nominato responsabile della Fast track della chirurgia protesica di anca e ginocchio, sezione apposita che opera con un approccio multidisciplinare per ridurre lo stress operatorio e il disagio del paziente.

E' impegnato nel volontariato ed è componente dell'associazione "L'uomo che cammina", il cui fine è quello di far camminare le persone dopo che, per malattia o trauma, hanno perso questa capacità, integrando e migliorando l'azione della struttura ospedaliera e territoriale.





Roberto Giordana di Saluzzo - direttore generale della Fondazione CRC dal 2021, Giordana è stato assunto presso l'allora Cassa di Risparmio di Cuneo, diventata poi Banca Regionale Europea. Dal 1992 è entrato in Fondazione, ricoprendo svariati incarichi, fino a quello attuale, di direttore generale.

E' impegnato in svariate attività no-profit, tra cui l'organizzazione del premio internazionale Matteo Olivero, manifestazione dedicata all'omonimo pittore del Saluzzese, e dell'evento Saluzzo/Arte, manifestazione che lega antiquariato, artigianato e arte contemporanea, ormai punto di riferimento della primavera saluzzese.





I cavalieri insigniti:



Giuseppina Barbero di Peveragno - attuale Dirigente dell'Ufficio personale della Questura di Cuneo, negli anni ha prestato servizio presso la Polizia Postale di Firenze e presso la Questura di Siracusa. Dal 1994 è a Cuneo, dove ha svolto incarichi nella Squadra Mobile e all'Ufficio Immigrazione. Nel corso della carriera ha portato a termine numerose operazioni. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per anzianità di servizio e per l'operato svolto. Nel tempo libero si occupa di donazioni e contrinbuti a persone bisognose.

Dott. Giuseppe Catalano ha svolto la propria attività in qualità di Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri. Ha comandato le stazioni di Garessio, Busca e Chiusa Pesio, per poi svolgere il ruolo di Capo sezione Operazioni e Logistica presso il Comando di Cuneo.

Numerosi i riconoscimenti ricevuti per i dieci lustri di carriera.

Dott. Walter De Meo di Cuneo - entrato nella Polizia di Stato nel 1996, è stato assegnato alla Questura di Cuneo, dove ha ricoperto numerosi incarichi: è stato dirigente della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine e dell'Ufficio Immigrazione. Per due anni è stato sia dirigente della Digos che Capo di Gabinetto e attualmente è dirigente della Polizia Amministrativa.

Ha ricevuto numerosi encomi. Nel tempo libero svolge attività di volontariato presso la Caritas di Cuneo e si dedica ad iniziative di sensibilizzazione del rispetto del Codice della Strada.

Agnese Favole - insegnante di scuola primaria in pensione, accanto all'impegno nel mondo scolastico ha affiancato quello nel mondo parrocchiale. Catechista da molti anni, è una colonna della parrocchia di San Grato. E' stata anche membro del Cda della Casa di Riposso di Cherasco, dimostrando grande impegno nel mantenere gli standard qualitativi dell'ente. Nel 2023 il Comune di Cherasco l'ha insignita del premio di Cheraschese dell'anno. Nel 2019 Papa Francesco le ha concesso il diploma di benemerenza per l'impegno profuso nella Chiesa cattolica.

Roberto Viberti di Cherasco - Impiegato di professione, è molto impegnato nel volontariato a favore della comunità cherschese. Da dieci anni è direttore della Banda cittadina intitolata a monsignor Calorio. Lo fa con grande dedizione e a titolo gratuito. E' una colonna portante per tutti i musicisti che vi operano e proprio per questo impegno il Comune di Cherasco gli ha conferito una targa di riconoscimento.





Adonella Fiorito di Savigliano - fondatrice, nel 2007, dell'associazione Mai + Sole, di cui è presidente. Nata a Savigliano, ora è attiva in tutta la provincia, occupandosi di donne vittime di violenza, portando loro non solo supporto legale e psicologico ma un aiuto concreto sia di alloggio che lavorativo, grazie ad una rete di volontarie che garantiscono assistenza h24. L'associazione collabora con la rete antiviolenza e quindi con le Forze dell'Ordine, con gli ospedali, i servizi sociali e le parrocchie.

Adonella Fiorito oper anche nella gestione della Bottega Solidale e delle Case rifugio per le donne in difficoltà, oltre a dedicarsi ad intervernti, presso gli istituti scolastici, sul tema della violenza di genere.





Claudio Garelli di Busca - amministratore delegato della Vimin Box srl, impresa che si occupa di import/export nel settore della decorazione floreale, di eventi e addobbi per cerimonie, nel tempo libero si dedica ad attività di volontariato e iniziative benefiche. Tra queste "La pedalata al contrario", evento ciclistico che ha permesso di raccogliere fondi per l'associazione Amico Sport di Cuneo, che si occupa di promuovere attività sportive per disabili. Nel 2022 ha organizzato una sfilata canina per raccogliere fondi e acquistare un cane guida per non vedenti.

Nel 2023 ha percorso il Cammino di Santiago con un amico portatore di handicap. L'iniziativa era finalizzata all'acquisto di una e-bike con pedana per il trasporto di anziani, disabili e ipovedenti.





Giacomo Marzo di Sommariva Bosco - architetto, è Ispettore antincendi in servizio presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo. Dopo gli studi, è stato assegnato al Distaccamento di Alba. Nel 2015 il trasferimento presso il Comando provinciale, dove ricopre anche il ruolo di vice direttore di Sala Operativa e addetto al Servizio di prevenzione e protezione. Ha ricevuto un Attestato di Benemerenza per le operazioni di soccorso espletate durante il terremoto di Salò del 2004.

Antonino Melardi di Boves - pensionato, è stato agente di Polizia Penitenziaria, da cui si è congedato con il grado di Ispettore Superiore. Ha ricevuto riconoscimenti sia per il lungo servizio che per la collaborazione offerta con l'Istituto di Istruzione della Polizia penitenziaria di Verbania.

Nel tempo libero presta attività di volontariato presso l'associazione Italiana Sclerosi Multipla di Cuneo e collabora con l'associazione Passo in qualità di assistente per portatori di handicap in occasione di manifestazioni sportive. Durante la pandemia, ha fornito collaborazione quotidiana per il controllo dei green-pass degli utenti che necessitavano dell'accesso agli sportelli della Questura.