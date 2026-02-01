I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA / Mondovì, al via l'intervento per il rio Bozzolo: opera attesa da decenni per la revisione della rete fognaria

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, lunedì 26 gennaio).

Sono stati ufficialmente consegnati, nelle scorse settimane, i lavori di revisione della rete fognaria afferente al Rio Bozzolo.

Un intervento atteso da oltre dieci anni e che consentirà di realizzare un'opera strategica per la rete fognaria cittadina. Un lavoro complesso, come è stato illustrato oggi, lunedì 26 gennaio, dall'Amministrazione comunale e da MondoAcqua Spa.

"La progettazione definitiva - ha detto Piercarlo Pellegrino, presidente di MondoAcqua spa - è stata avviata nel 2017 per concludersi nel 2021. L'anno successivo è arrivata l'approvazione dell'esecutivo, ma le tempistiche per il reperimento delle risorse e dell'iter ci hanno portati fino al 2026 che, finalmente, si è aperto con l'affidamento dei lavori alla ditta esecutrice e l'apertura del cantiere. Ora l'obiettivo è concludere tutto entro il 2027. Si tratta di un'opera strategica anche per l'area industriale che era priva di tali infrastrutture".

"Il progetto - l'ingegner Chiara Mirto - ha come obiettivo la realizzazione di un nuovo collettore fognario che consenta di eliminare le immissioni puntuali attualmente presenti lungo il percorso del Rio Bozzolo, al fine di ﻿﻿restituire al Rio Bozzolo la sua naturale vocazione di canale di scolo delle acque meteoriche e irrigue; ﻿﻿rimuovere dalla fognatura diretta all'impianto di depurazione gli apporti di acque parassite. Si procederà poi con la dismissione dell'impianto di sollevamento dei reflui Sant'Anna Est e con il collettamento a gravità delle reti ad esso afferenti verso l'impianto di depurazione Longana, con conseguente incremento dei carichi organici in ingresso all'impianto Longana (attualmente bassi rispetto ai fini dell'efficienza depurativa). Si procederà poi con la dismissione dell'impianto depurativo di Sant'Anna ovest, presso il Rio Pesce, con riconversione dello stesso a stazione di sollevamento".

“MondoAcqua - ha evidenziato il sindaco, Luca Robaldo, intervenuto insieme all'assessore Gabriele Campora (lavori pubblici) - quest’anno ha messo a bilancio numeri importanti, sintomo di un’azienda ben gestita nonostante le difficoltà del settore e del percorso storico. Sono tanti i lavori messi in campo, tra questi mi preme ricordare quelli che riguarderanno via della Fraschea per l'acquedotto e via Oderda, dove è già stata effettuata una attenta ricognizione dei sottoservizi. L'intervento che presentiamo oggi del Rio Bozzolo è un'opera strategica e attesa da decenni".

I lavori interesseranno la zona di Sant'Anna (dal rotondino) e poi la la zona del Tiro a Segno, via Alba, attraverseranno la ferrovia per raggiungere poi corso Inghilterra e l'area industriale. Il cantiere procederà con due squadre (a monte e a valle) per consentire di rispettare le tempistiche.

Nella zona della "Valauto", attraversata dalla statale 28, per ridurre al minimo i disagi si procederà non con un cantiere a cielo aperto ma con uno "spingitubo", tecnica che in Città era già stata in parte utilizzata per i lavori dello "Scaricatore della Carassona".

Come già anticipato nelle scorse settimane hanno preso avvio le attività di allestimento dell'area di stoccaggio materiali nei

pressi della zona industriale (tale area rimarrà operativa per tutta la durata dei lavori) e di un’area di cantiere presso l’impianto di depurazione di Sant’Anna Ovest, che ospiterà le prime operazione di scavo vere e proprie.

L'opera, affidata alla ditta Coinge srl, per un impegno complessivo di oltre 3 milioni di euro, finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e con il sostegno di Banca CRS, dovrà concludersi entro luglio del 2027.