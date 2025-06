Controesodo di passione sulla statale 28, al lavoro i movieri anche nel centro di Bagnasco

Controesodo di passione, quello in corso dal “ponte lungo” del 2 giugno.

Ancora una volta code chilometriche stanno occupando la statale 28 del Colle di Nava. Oltre all'Autostrada dei Fiori, ancora interessata da lunghi tratti ad un'unica corsia per i numerosi cantieri aperti, l'arteria stradale resta l'alternativa per chi dalla Liguria deve rientrare in Granda.



Al lavoro movieri per regolare il traffico e garantire la sicurezza stradale. Tra i punti più critici risultano Priola, il centro di Bagnasco e Garessio, ma la coda inizia già nei pressi di Cantarana. Si procede lentamente, quando non addirittura a passo d'uomo o fermi. Unica soluzione: armarsi di tanta pazienza.



Si raccomanda alla massima prudenza e di rispettare la distanza di sicurezza.