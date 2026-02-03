FONDO / Il monregalese Guglielmo Giuliano è campione italiano ANA categoria aggregati

Domenica 1° febbraio a Barzio (LC) hanno avuto luogo i campionati italiani nazionali dell’Ass. Naz. Alpini della specialità dello sci di fondo.

L’evento sportivo ha riscosso un successo memorabile per la Sezione ANA di Mondovì, che ha visto ottenere, per la prima volta, la prima posizione sul traguardo, con l’atleta Gugliemo Giuliano (socio aggregato ANA) che ha eseguito una gara “perfetta”, ma molto combattuta. Ottimo anche il risultato per un altro atleta della Sezione ANA Mondovì, Enrico Basso, che si è classificato quarto nella “categoria B2”.

Il referente dello Sport dell’ANA Mondovì dichiara: “Ricorderò per tanto tempo questa enorme soddisfazione sportiva per l’ANA Mondovì! In questa occasione abbiamo realizzato un sogno che ci sembrava irraggiungibile, visto l'elevata qualità di Atleti delle altre Sezioni Alpine presenti da tutta l'Italia”.

Si ringraziano gli atleti presenti e il Presidente monregalese dell’ANA (Armando Camperi), nonchè tutto il Consiglio Direttivo della Sezione per il supporto e la disponibilità sempre accordata, affinché le squadre sportive siano sempre presenti e preparate alle varie gare nella varie specialità.