Monopattini elettrici: scatta l'obbligo di targa e assicurazione RC

Se amate i mezzi di trasporto green e possedete un monopattino, è giunta l'ora: l'obbligo di dotazione di targa e assicurazione per monopattini elettrici sta per diventare realtà. Il Codice della strada, entrato in vigore nel dicembre 2024, diventerà pienamente operativo in primavera, grazie all'avvio di una piattaforma telematica, gestita dal ministero dei Trasporti, che sarà dedicata alla richiesta e al rilascio delle targhe identificative. A quel punto, i proprietari di monopattini elettrici dovranno mettersi in regola entro 60 giorni dall'emissione del decreto, superati i quali potranno incorrere in sanzioni per violazione delle norme della circolazione.

La targa per i monopattini sarà diversa da quella per motorini o auto: si presenterà come un adesivo di plastica da incollare in posizione verticale e ben visibile, posizionandola preferibilmente nello specifico alloggiamento oppure sulla parte anteriore del piantone dello sterzo, a un'altezza compresa tra 20 centimetri e 1,20 metri da terra. Una volta applicato, il "targhino" adesivo, che sarà composto da sei caratteri, tre lettere e tre numeri, non potrà essere rimosso. Dovrà comunque risultare ben visibile, per facilitare l'identificazione del proprietario in caso di infrazioni, incidenti o comportamenti scorretti.

La targa, dopo la richiesta sulla piattaforma che verrà lanciata entro metà febbraio, potrà poi essere ritirata alla motorizzazione o nelle agenzie di pratiche automobilistiche. Il costo del contrassegno è fissato dal decreto a 8,66 euro, a cui si aggiungeranno l'imposta di bollo e i diritti della motorizzazione, da pagare tramite PagoPa al momento della richiesta.

Chi non farà in tempo ad adeguarsi alla norma nei due mesi successivi al lancio del sito, incorrerà in sanzioni, assai salate: la multa potrà andare dai 100 ai 400 euro, senza scordare che una targhetta mal messa o mal esposta, equivale a una targhetta assente. La stessa somma pagherà chi sarà scoperto senza assicurazione sul mezzo: insieme alla targa, anche l'obbligo di assicurazione RC sarà pienamente operativo.

Con la copertura assicurativa, il veicolo elettrico verrà coperto per la responsabilità civile verso terzi, su infortuni al conducente, danneggiamento del veicolo e spese legali. Il costo della RC base si aggira in media tra i 25 e i 35 euro l'anno, mentre per quella completa bisognerà aggiungere qualcosa in più, arrivando a pagarla dai 40 ai 150 euro l'anno. Ovviamente, il prezzo può variare a seconda della compagnia assicurativa scelta.

Insieme agli obblighi elencati sopra, da dicembre 2024 sono in vigore numerose altre disposizioni per i monopattini elettrici: casco obbligatorio per tutte le età (non più solo per i minorenni), limite di velocità fissato a 20 km/h sulle strade urbane e a 6 km/h nelle aree pedonali, obbligo di luci da utilizzare da mezz'ora dopo il tramonto e in condizioni di scarsa visibilità, potenza massima di 500 Watt, presenza di campanello e regolatore di velocità. Inoltre, è vietato circolare sui marciapiedi, trasportare passeggeri, oggetti o animali, e viaggiare fuori dai centri abitati se non su piste ciclabili. I nuovi modelli dovranno essere dotati di frecce direzionali e stop obbligatori. Durante la guida è obbligatorio mantenere entrambe le mani sul manubrio e indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti in caso di scarsa visibilità, mentre la circolazione deve avvenire in fila unica o, al massimo, con l'affiancamento di due mezzi in base alle condizioni del traffico.

Con queste novità, la mobilità sostenibile diventa più sicura ma anche più costosa e regolamentata: chi utilizza il monopattino dovrà quindi adeguarsi alle nuove norme per evitare sanzioni e contribuire a rendere le strade più sicure per tutti.