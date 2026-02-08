"Panaché per tutti": Lelio Sogno se ne è andato, non sarà facile dimenticarlo

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa (prima uscita, mercoledì 4 febbraio).

***

È morto nei giorni scorsi, nella sua casa di San Rocco Castagnaretta, Lelio Sogno, all'età di 81 anni.

Nativo di Cuneo, era uno stimato imprenditore nel settore dell' abbigliamento, avendo aperto e gestito diversi negozi Benetton dalla metà degli anni '70 al 2007, in città e non solo.

Grande appassionato e discreto giocatore di golf, è stato tra i "pionieri" di questo sport in provincia di Cuneo, bazzicando i campi di Ronchi, Mellana, Cherasco e "I Pioppi" di Madonna dell'Olmo.

Lascia la moglie Gisella, il figlio Erik, l'amato nipote Achenio, parenti e amici.

Chi lo ha conosciuto non lo dimenticherà facilmente. Ironico e socievole, amava stare in compagnia e non risparmiava a nessuno una risata condivisa, un parere, una massima filosofica. Magari dopo avere offerto all'interlocutore un caffè o una birra. Oppure "panachè per tutti" come di recente lo hanno sentito esclamare all'interno di un bar.

Dissacrante anche nel post vita, Lelio. Per il suo manifesto funebre ha voluto reinterpretare nientedimeno che il filosofo Kant, la cui celebre espressione "il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me” è diventata "Dentro di me il cielo stellato, fuori di me la legge morale".

I famigliari lo hanno salutato con una cerimonia privata. Le ceneri riposano sulle sponde del Gesso dove sono state sparse per sua volontà. Un po' per continuare a stare vicino ai campi di golf, un po' per tornare nei luoghi dove, da bambino, pescava e cacciava con il nonno Mario.

La famiglia tiene a ringraziare l'ADAS Cuneo per il prezioso supporto, prima e dopo il decesso del proprio caro. In particolare il dottor Piero Meineri, l'infermiera Silvia Frau e tutto lo staff.

