SCI / Il poliziotto di Frassino Fabio Allasina protagonista sulle nevi americane del Mount Rose Ski Tahoe

Buona prova internazionale per Fabio Allasina, poliziotto e atleta di Frassino, impegnato negli Stati Uniti negli ultimi due appuntamenti delle University of Nevada Invitational FIS Series. Sulle piste del Mount Rose Ski Tahoe, Allasina ha confermato solidità e continuità ad alti livelli, confrontandosi con un parterre di assoluto spessore.

Nel Gigante FIS disputato lunedì 2 febbraio, la vittoria è andata al norvegese Filip Wahlqvist dell’Idrettslag Heming, che ha chiuso in 1’,51”,22/100. Allasina ha ottenuto un ottimo sesto posto, staccato di appena 77/100 dal vincitore, dimostrando competitività e una condizione in costante crescita. Nella stessa gara, il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana si è classificato diciannovesimo.

Ma è nella gara di martedì 3 febbraio che l’atleta di Frassino ha fatto sognare. Wahlqvist si è ripetuto vincendo in 1’,56”,55/100, ma Allasina ha sfiorato l’impresa, fermandosi a soli 37/100 dal norvegese e salendo su un prestigioso secondo gradino del podio.

Per Allasina l’esperienza americana rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale. Un risultato che porta ancora una volta il nome di Frassino e della Valle Varaita nel panorama dello sci alpino che conta.