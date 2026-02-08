VOLLEY A1F / Gatte oggi in trasferta per il derby con Chieri. Tisci: “Ci deve essere una reazione” [VIDEO]

Che non fosse un periodo sereno in casa Honda Cuneo Granda Volley ormai si sapeva da diverse giornate e dopo il quarto 3-0 consecutivo, tre dei quali in scontri diretti per la lotta salvezza, è arrivato anche l’esonero di coach Salvagni ufficializzato lunedì 2 febbraio. Per la formazione cuneese un gennaio fatto di tanta fatica e prestazioni sottotono, con difficoltà nel fare gruppo nei momenti più complicati e nel scendere in campo con l’atteggiamento di chi vuole salvare la stagione, ma ora le Gatte sono chiamate a stringere i denti e a concentrarsi sulle ultime quattro gare della regular season.

Alla guida della formazione biancorossa c’è ora il duo Tisci–Cardullo, impegnato in un compito tutt’altro che semplice: provare a salvare il salvabile in un finale di stagione che si preannuncia incandescente. Quattro partite che valgono come quattro finali, con due sfide casalinghe contro Bergamo e Vallefoglia e due derby esterni, contro Chieri e Novara.

“A nessuno piace quello che è stato in campo. Posso dire però che in questi giorni una reazione da parte delle ragazze sembra ci sia. Ci deve essere, tutte vogliono finire la stagione nel modo che meritiamo, salvandoci. Stiamo spingendo in palestra per fare qualcosa di meglio in tutti i fondamentali, dobbiamo provarci dal primo punto indipendente dall’avversario e portare a casa tutto quello che riusciamo". Queste sono le parole del neonominato primo allenatore Fabio Tisci, al debutto da head coach proprio oggi nel derby contro Chieri.

All’andata erano state le collinari a imporsi con un tondo 3-0, in un match dall’andamento similare a quello visto più volte nelle recenti uscite delle cuneesi.

Le Gatte avevano infatti retto il confronto con una formazione rodata come quella biancoblù, ma erano mancate in concretezza nelle fasi iniziali dei set, subendo pesantemente i primi parziali e ritrovandosi costrette a inseguire.

Uno scenario già visto, come nel match contro Busto, dove il primo set si è chiuso con un pesantissimo 10-25. Il tempo però stringe e il derby contro Chieri rappresenta una sorta di ultima chiamata per ritrovare l’atteggiamento giusto e porre le basi in vista del delicato impegno casalingo contro Bergamo, in programma nel turno infrasettimanale di mercoledì 11 febbraio.

Dall'altra parte della rete, la formazione allenata da Negro sta disputando un’ottima stagione. Chieri viaggia infatti al quarto posto in classifica, a soli quattro punti da Milano e con due lunghezze di vantaggio su Novara. Le biancoblù arrivano inoltre dall’ottima prestazione contro Scandicci, persa solo al tie-break.

Per le Gatte non sarà semplice andare a fare punti al Palafenera, dove le padrone di casa possono contare sul calore e sull’entusiasmo del proprio pubblico. Ma il momento delle sentenze si avvicina e squadra e società sono chiamate a dimostrare di crederci fino in fondo.

“Chieri ha sempre mostrato un gioco molto bello da vedere, gioca una pallavolo che poche squadre hanno in questo campionato. I loro risultati in campionato e Coppa Italia non sono un caso, ma noi dobbiamo pensare al nostro campo, non a chi c’è al di là della rete. Se abbiamo paura perché sono quarta in classifica abbiamo perso in partenza” conclude Tisci.

Con le Gatte inchiodate a quota 20 punti ormai da diverse giornate, la situazione in fondo alla classifica resta complicata, per un finale di stagione più infuocato che mai.

Nella decima giornata di ritorno, Monviso fa visita a Bergamo nella speranza di strappare punti importanti, mentre gli occhi saranno punti sul match tra Perugia e la redi viva San Giovanni in Marignano, che arriva da un filotto di tre vittorie consecutive che ha rimescolato le carte in tavola.

Altro match interessante Firenze che fa visita a UYBA, seguito da Macerata che ospita Vallefoglia. Chiudono la giornata ben due big match tra corazzate Novara-Milano e Conegliano-Scandicci.

Alla Honda Cuneo Granda Volley, però, di ciò che accade nelle zone nobili della classifica dovrà interessare poco. Ora conta solo una cosa: lottare fino all’ultimo pallone per mantenere Cuneo nella massima serie del volley femminile.

Appuntamento quindi a oggi pomeriggio per il match tra la Honda Cuneo Granda Volley e la Reale Mutua Fenera Chieri Club ’76. Fischio di inizio alle 17:00. La partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.