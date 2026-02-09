VOLLEY BM / Il VBC Mondovì inizia il ritorno piegando al quinto set lo Spezia

In un PalaItis gremito di tifosi e di appassionati il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone inizia il girone di ritorno piegando per 3-2 (25-11,25-17,14-25,25-27,15-10) lo Spezia undicesimo al termine di un’ altra partita sofferta ed interminabile, conquistando così il quarto successo. Grazie alla conquista di questi 2 punti, i monregalesi salgono a quota 9 punti, allungando sul Miretti Limbiate ed accorciando rispetto al Parella Torino, allo Spezia ed al S. Mauro Torino.

“Pur avendo vinto contro una diretta concorrente nella corsa per la salvezza che sta davanti a noi – dice al termine coach Bertini – abbiamo un po’ più di rammarico che di gioia, perché avevamo la concreta possibilità di conquistare tutti e 3 i punti in palio, mentre alla fine ne abbiamo portati a casa solo 2. Peccato, perché dopo due set molto ben condotti, abbiamo lasciato spazio e modo ai liguri di rientrare in gioco. Troppo falloso in attacco, poco lucido a muro e in difesa, il nostro terzo set è stato un classico ‘wasting time’ che avevamo debellato dal nostro vocabolario pallavolistico, ed invece eccoci qui, ci siamo ricaduti. Il quarto, giocato punto a punto, poteva e doveva essere il set decisivo per portare a casa la posta piena, invece ancora una volta siamo stati precipitosi in attacco. Nel quinto abbiamo ritrovato il bandolo del gioco e l’iniziale 4-0 ci ha favorito nel giocare un set con buon controllo. Le note positive della serata sono l’ essere riusciti a vincere la partita l’d aver guadagnato punti rispetto a tutte le nostre dirette avversarie. Adesso servirà una grande prova di squadra per andare a Albisola con il coltello tra i denti e provare a strappare punti preziosi ad una compagine che ha disputato un girone di andata di alto livello”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Camperi in banda, Coppa e Berutti centrali, Garelli libero, inserendo durante la gara Genesio, capitan Garello, Polizzi, Bellanti, Catena e Bellanti.

Nel primo set i monregalesi partono forte e si portano prima sul 5-1 grazie ad una pipe di Menardo, poi sul 15-9 con Berutti, quindi sul 18-10 con Bosio. Un muro di Menardo vale il 21-10, due ace consecutivi di Bosio il 23-11 ed il 24-11 ed infine un pallonetto di Menardo fissa il punteggio sul definitivo 25-11, mentre entra Genesio per alzare il muro.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 9 pari, poi lo Spezia opera un break e si porta sul 13-10.I monregalesi reagiscono immediatamente e prima pareggiano sul 13-13 (attacco out spezzino) e poi mettono la freccia 14-13 (pipe di Menardo). Bosio sigla prima il 18-14 e poi il 21-15, Menardo realizza il 23-17, Coppa il 24-17 ed infine un gran muro di Camperi vale il definitivo 25-17, mentre entrano pima Garello in battuta e poi Polizzi e Genesio.

Nel terzo seti monregalesi partono nuovamente bene e si portano prima sul 3-0 (muro di Bosio e Berutti), poi sul 7-4 (muro di Bosio) e quindi sul 10-6 (primo tempo di Coppa), ma poi si bloccano e lo Spezia ne approfitta, prima ottenendo la parità sul 10-10 e poi allungando 15-10. Bertini butta nella mischia prima Polizzi, poi Bellanti, quindi Catena ed infine Genesio, ma l’ andamento del parziale è ormai segnato e così i liguri chiudono 25-14.

Nella quarta frazione i monregalesi stanno avanti sino all’ 11-9 siglato da Camperi, poi vengono ripresi sul 12-12. Da qui in avanti, in un crescendo di tensione agonistica, le due compagini procedono affiancate sino al 25-25 (dentro anche Genesio e Garello in battuta), quando gli spezzini piazzano lo spunto vincente, chiudendo ai vantaggi 27-25.

Nel quinto e decisivo set, con Bellanti schierato titolare, i monregalesi partono forte e, complice anche un carte rosso comminato agli ospiti, si porta prima sul 4-0 con intelligente mani out di Menardo e poi sul 7-3 con un primo tempo di Berutti. Bosio sigla il 9-4, Coppa il successivo 11-5, Menardo a muro firma il 13-8, Berutti il successivo 14-10 ed infine Menardo sigla il punto del definitivo 15-10.

Sabato nella quindicesima e seconda giornata del girone di ritorno il VBC MONDOVI’ giocherà alle ore 21 ad Albisola contro i liguri, autori di un brillante girone d’ andata e che attualmente sono ottavi in classifica con 21 punti, frutto di 6 vittorie ed 8 sconfitte. Per i monregalesi sarà importante riuscire a disputare una grande prove di squadra, cercando di giocare sui livelli delle ultime gare casalinghe, per provare a conquistare punti preziosi per la classifica.

VBC MONDOVI’ – SPEZIA 3-2 (25-11,25-17,14-25,25-27,15-10)

VBC MONDOVI’: Cortellazzi 2, Bosio 18, Menardo 24, Camperi 11, Coppa 10, Berutti 8, Garelli (L1), Genesio 1, Garello (K), Polizzi, Bellanti, Catena, Caldano, Candela (L2). ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.