VOLLEY GIOVANILE / Il punto sull'attività settimanale del VBC Mondovì

Il punto settimanale sull'attività giovanile del VBC Mondovì:

U.15/M: SAVIGLIANO - VBC MONDOVI’ 0-3 (15-25,26-28,23-25)

Dodicesimo successo su 15 partite disputate nella regular season del campionato U.15 per il VBC MONDOVI’ allenato da Viridiana Polizzi, che ha piegato per 3-0 (15-25,26-28,23-25) il Savigliano. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 36, a -3 dal Villanova secondo ed a +11 sul Boves quarto.

Nel primo set i monregalesi allenati da Viridiana Polizzi (capitan Cuniberti, De Sanctis, Franco, Diano, Hidri, Albesano, Gastaudo, con successivi inserimenti di tutti i presenti, ossia Curati, Testa e Bressano) giocano su buoni livelli e stanno sempre avanti nel punteggio (17-8,22-13), chiudendo senza difficoltà 25-15. Nella seconda frazione cala notevolmente il livello di gioco e di attenzione dei monregalesi e così il Savigliano ne approfitta, stando attaccato agli avversari sino al 16 pari e poi allungando prima 20-17 e successivamente 23-21. A questo punto i monregalesi reagiscono e prima pareggiano sul 23-23, quindi piazzano lo spunto vincente, chiudendo ai vantaggi 28-26. Nel terzo set i monregalesi stanno sempre avanti (8-4, 17-14, 21-16), portandosi prima sul 24-20 e poi chiudendo 25-23, mentre entrano Garelli, Curati, Testa e Bressano.

VBC MONDOVI’: Cuniberti (K), De Sanctis, Franco, Diano, Hidri, Albesano, Gastaudo (L1), Curati, Garelli, Bressano, Testa (L2). ALL: Viridiana Polizzi – Davide Mazzucchi .

U.17/M: VBC MONDOVI’ – ALBA 0-3 (20-25,20-25,18-25)

Nell’ andata dei quarti di finale dei play-off del campionato U.17 il VBC MONDOVI’ non riesce a sovvertire il pronostico decisamente avverso e viene superato dall’ Alba per 3-0 (20-25,20-25,18-25). Nonostante il risultato averso i monregalesi (Cuniberti, capitan Riccardo Albesano, Franco, Kosara, Hidri, Garelli, Gastaudo, con successivi inserimenti Mazzucchi, Diano e De Sanctis) giocano una buona gara, riuscendo a restare attaccati agli albesi in tutti e tre i set disputati (11-7, 17-17,18-20 nel primo; 7-7, 18-17 e 18-20 nel secondo; 6-9 e 20-15 nel terzo). Alla fine la differenza è stata una maggiore lucidità dei langaroli nei momenti decisivi delle singole frazioni, in cui è stata determinante la minore esperienza e fisicità dei ragazzi allenati da Viridiana Polizzi, che, tranne per un paio di elementi, disputano il campionato U.15.

VBC MONDOVI’: Cuniberti, Riccardo Albesano (K), Franco, Kosara, Garelli, Hidri, Gastaudo (L), De Sanctis, Mazzucchi, Curati, Manassero, Lorenzo Albesano, Testa (L2). ALL: Viridiana Polizzi – Luisa Cavargna