VOLLEY A1F / Cuneo lotta, ma non basta: Bergamo passa per 1-3

Nessun punto per la Honda Cuneo Granda Volley nella terzultima giornata di ritorno, impegnata nel penultimo impegno casalingo contro il Volley Bergamo. Un match pesante, quasi da dentro o fuori in ottica salvezza, nel quale però le Gatte di Tisci-Cardullo non sono riuscite ad avere la meglio.

Nonstatante i segnali incoraggianti mostrati a Chieri, quando le biancorosse avevano lottato alla pari contro una delle big del campionato, Cuneo però non è riuscita a ripetersi. Davanti si è trovata una Bergamo coriacea e determinata, a caccia di punti preziosi per blindare il settimo posto playoff.

Con Vallefoglia ormai irraggiungibile, le bergamasche hanno sfruttato anche lo stop di Firenze contro Scandicci, consolidando la propria posizione. Per Cuneo resta il rammarico di non aver dato continuità alla crescita vista nell'ultim uscita in una sfida che poteva riaprire scenari importanti.

La gara vive di strappi e controstrappi, tra set tirati e momenti di difficoltà da entrambe le parti. Le Bergamasche però sono state brave ad alzareil livello nei momenti chiave, gestendo meglio le fasi decisive e chiudendo per 1-3 il match.

Partita adrenalinica fin da subito, si lotta dal primo pallone: inizio equilibrato, con piccoli strappi da entrambe le parti. Slancio di Bergamo sul 10-13, parziale di 0-4, con la formazione biancorossa che fatica a contenere i servizi di Manfredini e Bolzonetti: 11-14 e 12-17. Le Gatte però non mollano e riducono lo scarto: 16-19, con Rivero e Keene a spingere dai 9 metri e sul 22 si completa l’operazione rimonta. Finale di set adrenalinico, è Rivero a chiuderla 26-24.

Ancora una partenza bilanciata nel secondo parziale, con le squadre che si spartiscono equamente la posta in palio. Bergamo trova il primo break sul 9-11 e ritenta la fuga, ma nel cuore del parziale le biancorosse ingranano la marcia giusta, pareggiano e allungano 17-14. Le ospiti però non mollano: 24-21, trovano la forza di arrivare 24-24 e trascinare il set ai vantaggi, per poi chiudere 24-26.

Sulle ali dell’entusiasmo Bergamo trova il proprio ritmo, mentre le Gatte annaspano: 1-3 e 3-7. Time out e cambia il volto del set: parziale di 3-0, 6-7 e rimonta sull’8-8. È ancora Bergamo però a portarsi avanti: 10-12 e allungo 13-17. Tanta fatica ora nel campo biancorosso, con tanti errori diretti. 15-20 e le Gatte tornano a girare con Signorile, arrivando 18-20. Sul finale è ancora Bergamo però a dare la zampata vincente, 21-25.

Quarto set sulle montagne russe: sorpassi, controsorpassi, scatti avanti e grandi recuperi: allunga Bergamo, con Cecconello che subentra subito a Koulisiani. Ancora una volta le Gatte recuperano e allungano, 8-6. Bergamo però è ancora viva: recupero, pareggio e avanti, 12-15. Anche le Gatte hanno sette vite però: 17 pari e 18-17. Colpo di reni di Bergamo, 18-20 e ancora Gatte a recuperare: 21-21. Bolzonetti a segno e Rivero murata, 21-23. Ace pesantissimo di Manfredini, 21-24, ma Bolzonetti sbaglia e tiene viva Cuneo. è Kipp però a chiuderla 22-25.

Premiata MVP dell'incontro Alessia Bolzonetti. Per lei 20 punti (40%) e un servizio insidioso che ha messo più volte in difficoltà le biancorosse. In doppia cifra anche Meli, 15, Kipp 13 e Manfredini, 12. Per Cuneo top scorer Pucelj con 16 palle messe a segno, seguita da Diop 15, Keene 14 e Rivero 12.

Le Gatte restano dunque inchiodate a quota 20 mentre si aspetta il risultato di Perugia-Chieri e UYBA-Perugia.

Prossimo appuntamento e di nuovo derby day per le Gatte, che chiudono le trasferte della stagione a Novara per il match contro la Igor Gorgonzola Novara. Fischio di inizio alle 18:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Signorile in regia, Diop opposta, al centro Keene e Koulisiani, in banda Pucelj e Rivero, libero Magnani.

Volley Bergamo: al palleggio Eze in diagonale con Kipp, centrali Manfredini e Meli, schiacciatrici Mlejnkova e Bolzonetti, libero Armini.

PRIMO SET

Apre il match Signorile al servizio, subito a segno Manfredini in fast, 0-1. Risponde Pucelj in parallela, 1-1 e si procede così. Primo break Bergamo 5-7. Cuneo recupera e allunga 10-8. A segno Kipp e muro di Meli: di nuovo parità. Allungo delle ospiti 13-10 con Manfredini al servizio che fa traballare la seconda linea biancorossa. Meli in fast e Eze da seconda linea: Bergamo spinge 11-15. 12-17 e time out Tisci. Si torna in campo ma sono ancora le ospiti a macinare punti: 13-19. Le Gatte non mollano e si portano a -3 con Rivero che mette pressione al servizio: 16-19. 18-20 e ora è Cervellin a fermare il gioco. Si lotta ancora: 19-22 secondo time out Cuneo. Koulisiani in primo tempo accorcia, seguita dal muro di Diop: 21-22. Invasione a muro di Bergamo, pari. A segno Kipp, entra Marring per Pucelj, 22-23. Rivero pareggia: 23-23. Diop in mezzo al muro, 24-23. A segno anche Kipp, 24-24. Diop sulle mani alte del muro, 25-24 e la chiude Rivero 26-24.

SECONDO SET

Partenza speculare al primo set, equilibrio. Il primo break è ancora di Bergamo, 9-11, con le cuneesi restano agganciate e pareggiano sul 14-14, per poi allungare 16-14 con doppio errore di Mlejnkova. Murata anche Kipp, si allunga 17-14. Bergamo non molla, ma le cuneesi hanno trovato il ritmo giusto: 19-17 e 23-20. 24-21 e break Bergamo: Tisci ferma il gioco, Bolzonetti pareggia: 24-24. Ancora Bolzonetti, 24-25 ed errore Pucelj, 24-26.

TERZO SET

Tenta subito lo strappo Bergamo, 1-4, 3-7 e time out Cuneo. Le Gatte stringono i denti: 5-7 entra Allaoui per Signorile e arrivano 6-7. Ace di Keene e si completa l’operazione rimonta: 8-8. Bergamo prova a staccare ancora: 10-12 e 13-17. 15-19 e altro time out Cuneo. 15-20 rientra Signorile. Break Cuneo, 17-20 e time out Bergamo. 18-21 entra Marring per Pucelj. Ora è Bergamo ad aggiudicarsi il break: 20-23. Rivero per il 21esimo punto, ma Bergamo chiude 21-25.

QUARTO SET

Break Bergamo, entra Cecconello per Koulisiani. Ancora allungo delle ospiti 1-3, ma le Gatte restano agganciate, 4-5, e superano 7-6. Break Gatte, 8-6 e 10-8. Errore in battuta di Pucelj e ace Manfredini: si torna in parità, con Bergamo che torna a essere avanti: 12-13. 12-14 e coach Tisci ferma il gioco. Serve Pucelj per sbloccare Cuneo, poi muro di Keene: 15-14, entra Pritchard per Rivero, per uscire dopo l'errore al servizio. Grande difesa di Keene e si torna in parità 17-17, poi break Bergamo, 18-20. A segno Diop e ace Signorile: ancora parità, 20-20 e 21-21. Bolzonetti a segno in parallela, 21-22. Muro su Rivero, 21-23. Ace Manfredini, 21-24. Errore di Bolzonetti, 22-24, si chiama il check: