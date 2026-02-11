VOLLEY DM / Settimo successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì

Settimo successo stagionale per i cadetti del VBC Mondovì, che iniziano in girone di ritorno con un importante successo per 3-2 (30-32,21-25,25-17,25-22,13-15) in casa del Nexstar S. Mauro Torino.

In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi 2 punti, si portano a quota 21, confermando la propria settima posizione, a -5 dall’ Alba sesto ed a +2 sul Genola ottavo.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Borsarelli, l’ esordiente Bassignani, il quattordicenne Cuniberti ed il tredicenne Gastaudo, altro esordiente.

Il primo set è estremamente incerto e combattuto, con le due compagini che avanzano a braccetto sino al 30 pari, quando i monregalesi trovano la lucidità per realizzare i 2 punti decisivi e chiudere con un emozionante 32-30.

Nella seconda frazione i monregalesi partono bene, portandosi prima sul 12-8 e poi sul 16-11, quindi controllano il tentativo di rimonta avversario (18-22) e chiudono senza troppe difficoltà 25-21.

Nel terzo set i monregalesi partono lentamente e vanno sotto 15-9, quindi, nonostante i cambi, faticano a reggere il ritmo avversario, arrendendosi 25-17.

Nella quarta frazione vi è sostanziale equilibrio sino al 15 pari, poi i padroni di casa aumentano il ritmo e l’ efficacia soprattutto nella fase break e vanno via, portandosi prima sul 21-18 e poi chiudendo 25-22.

Nel quinto e decisivo set le due compagini stanno a strettissimo contatto sino al 12 pari, poi il S. Mauro sigla il 14-13, ma prima un attacco monregalese annulla il match-ball avversario, poi un ace di Marabotto vale il sorpasso (14-13) ed infine un gran muro di Leandro realizza il punto del definitivo 15-13.

Sabato i cadetti del VBC Mondovì ospiteranno alle 20.30 al PalaItis il Chieri, attualmente quinto in classifica.

NEXSTAR S. MAURO - VBC MONDOVI’ 2-3 (30-32,21-25,25-17,25-22,13-15)

VBC MONDOVI’: Marabotto, Mastantuoni, Bernardi (K), Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L1), Borsarelli, Gallia, Monge, Bassignani, Cuniberti, Gastaudo (L2). ALL: Riccardo Gallia