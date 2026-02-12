Bra, un incontro sul referendum

Dal Circolo PD di Bra riceviamo e pubblichiamo:

Sabato 21 febbraio, a Bra, si parlerà di referendum e Costituzione con voci di assoluto livello: il senatore Andrea Giorgis, docente di Diritto costituzionale, e la vicepresidente del PD, on. Chiara Gribaudo.

Sarà un incontro chiaro, serio e accessibile, per capire le ragioni del No, che cosa c’è davvero in gioco e perché questa riforma riguarda la qualità della nostra democrazia e l’equilibrio dei poteri. Infatti non c’è in gioco ‘solo’ la separazione delle carriere fra magistratura inquirente e giudicante, problema davvero poco significativo visto che riguarda solo lo 0,6% dei giudici.

Vengono toccati ben sette articoli della nostra Carta: il combinato disposto delle modifiche produrrà l’effetto di indebolire l’autonomia dei giudici dal potere politico ed economico. Mentre il comune cittadino e le imprese continueranno a scontare gli insostenibili ritardi con cui ottenere la giustizia penale e civile. Un sabato mattina pensato non solo per ascoltare, ma anche per confrontarsi, fare domande, discutere. Se credi che la Costituzione vada difesa con competenza e partecipazione, questo è il momento giusto per esserci.

Appuntamento alle ore 10.30 alla Bocciofila (viale Industria 16).