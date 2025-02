Il nuovo Ente Fiera di Alba incontra i Borghi e la Giostra delle Cento Torri: "Si lavora in vista di Vinum"

Il nuovo presidente dell’Ente Fiera di Alba, Axel Iberti, ha incontrato i presidenti dei Borghi di Alba e il presidente della Giostra delle Cento Torri, Luca Sensibile, per un primo confronto sulle prossime iniziative e sulla visione futura della Fiera. Un incontro conoscitivo che ha permesso di delineare le attività svolte in questi anni e di avviare la programmazione di Vinum, in partenza il 25 aprile, con uno sguardo già rivolto alla prossima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo.

"È stato un incontro conoscitivo, una richiesta condivisa da entrambi, sia dai Borghi che dal presidente, per far conoscere meglio la nostra realtà" ha spiegato Luca Sensibile, presidente della Giostra delle Cento Torri. "Abbiamo parlato delle attività che svolgiamo, delle prospettive future e della necessità di affrontare il tema di Vinum, che è uno dei primi eventi in calendario. Inoltre, ho sottolineato l’importanza di distinguere i momenti della rievocazione storica dal Palio degli Asini, perché in passato abbiamo visto che la loro sovrapposizione penalizza entrambi gli eventi".

L'incontro ha toccato anche il tema del coinvolgimento cittadino, una questione cruciale per il futuro della Fiera. "Se guardiamo ad altre città come Asti, il legame tra il Palio e la comunità è fortissimo. Alba, invece, ha una dimensione più internazionale, con una Fiera che ha raggiunto livelli altissimi in questo senso. Tuttavia, non bisogna perdere il contatto con il territorio. L’obiettivo è avvicinare la città alla Fiera, coinvolgendo maggiormente i commercianti e le realtà locali, creando eventi che rafforzino il legame tra folklore e identità albese".

Sensibile ha evidenziato il ruolo chiave della nuova rappresentante del settore commerciale nel Consiglio d'Amministrazione dell'Ente Fiera, Michela Del Santo, come ponte tra gli organizzatori e gli esercenti. "Il fatto che ci sia una figura direttamente coinvolta nel tessuto commerciale di Alba è un valore aggiunto. Serve trovare un equilibrio tra le esigenze della Fiera, dei Borghi e di chi vive e lavora in città durante questi eventi".

Infine, ha ribadito l’importanza di un approccio graduale e condiviso. "Axel Iberti ha espresso la volontà di osservare e comprendere a fondo tutte le dinamiche della Fiera prima di delineare eventuali cambiamenti. È un passaggio necessario: la Fiera è un sistema complesso e per migliorarlo bisogna conoscere a fondo ogni sua sfumatura. L’approccio mi sembra positivo, ora il lavoro sarà quello di costruire insieme il futuro della manifestazione".