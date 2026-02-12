 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 12:12

Giustizia, costituito a Cuneo il Comitato per il Sì al referendum del 22-23 marzo. Pepino: "Iniziativa civica per informare i cittadini"

A coordinare l'attività provinciale il sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino. Il Comitato è legato all'associazione nazionale di Francesca Scopelliti. In programma momenti di approfondimento in vista del voto: "In gioco la credibilità della giurisdizione e la fiducia nel sistema giudiziario"

Gian Pietro Pepino, sindaco di Entracque

Costituito a Cuneo il Comitato per il SÌ al Referendum Costituzionale sulla Giustizia, in vista della consultazione referendaria in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026. 

Il Comitato, articolazione locale dell’associazione Comitato Cittadini per il SÌ presieduto a livello nazionale da Francesca Scopelliti, storica compagna di Enzo Tortora, nasce con l’intento di sostenere, sul piano giuridico e istituzionale, le ragioni della riforma oggetto di referendum, ritenuta funzionale al rafforzamento dei principi del giusto processo, della terzietà del giudice e dell’equilibrio tra accusa e difesa, così come delineati dall’articolo 111 della Costituzione.

A coordinare l’attività del Comitato provinciale sarà Gian Pietro Pepino, sindaco di Entracque.

Con questa iniziativa, di carattere esclusivamente civico – afferma Pepino - ci siamo dati l’obiettivo di favorire una riflessione pubblica informata su una riforma che incide direttamente sulla credibilità della giurisdizione, sulla fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona sottoposta a processo”.  

Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri pubblici, momenti di approfondimento e di confronto sul territorio, dove stanno nascendo altri Comitati per il SI, con l’intento di coinvolgere la cittadinanza e approfondire i contenuti della riforma della giustizia in vista del prossimo referendum.

