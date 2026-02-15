Fumo dai freni di un treno in arrivo a Limone Piemonte: intervento risolto dai tecnici Rfi

Segnalazione di fumo proveniente dai freni di un treno alla stazione di Limone Piemonte questa mattina. L’episodio si è verificato intorno alle 10.10 al convoglio in arrivo da Torino sulla tratta ferroviaria Fossano-Limone .

La richiesta di intervento è partita da Ferrovie dello Stato Italiane a causa del surriscaldamento dell’impianto frenante di un materiale rotabile, che ha generato del fumo. Il convoglio era comunque giunto regolarmente a destinazione, trattandosi dell’ultima fermata, senza causare disagi ai passeggeri.

Dal comando provinciale è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco di Cuneo, rientrata però prima dell’arrivo sul posto perché la situazione era già stata risolta dai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Non si sono registrati pericoli né conseguenze per i viaggiatori. Il problema tecnico è stato gestito direttamente dal personale ferroviario.