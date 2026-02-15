IL NERO VA DI MODA

E già...sembra che il nero vada di moda.

Sicuramente il nero snellisce. Il nero fascista affascina, sono sempre più le persone convinte che non è importante ragionare per risolvere i problemi: basta picchiare. Come quando c'era LUI! Troppi migranti? Chiami l'ICE e giù botte, li rimandi a quel paese (letteralmente!).

Avete visto con il caso dell'uccisione di Zoe, la ragazza di Nizza Monferrato? Il genio di Alex Manni, bravo con le mani ma zero cervello, ha accusato Naudy Carbone, musicista di origini africane (nero come il carbone è proprio il caso di dire) del femminicidio. Cinquanta italici, senza ragionare, hanno cercato di linciarlo. Forse perché nero? Già, per tanti migranti di colore che cercano legittimamente un futuro qui da noi, il nero non va di moda. Italiani brava gente...un cicinino razzisti o no?