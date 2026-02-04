AL BANDO I PROF DI SINISTRA

'sti Prof di sinistra hanno rotto...con il politically correct...con gli asterischi alla fine delle parole per evitare prevaricazioni maschiliste...mettiamoli al bando, senza badare tanto ai particolari. Via i comunisti, gli ambientalisti, i femministi (ops scusate le femministe), ...ma sì...via anche chi scrive con la sinistra...

Piccolo aneddoto: tanti anni fa andai a vedere la partita di calcio del Cuneo contro la Biellese. Ero casualmente seduto vicino al dott. Gianfranco Donadei ed assistemmo ad una scena a dir poco curiosa. Gli ultras della Biellese, seduti vicino a noi (non c'era ancora l'abitudine di separare le tifoserie), erano un po' fasci, con le loro belle bandiere con la croce celtica. Uno di loro mi disse: "voi a Cuneo siete tutti comunisti!"

"Perché?" gli risposi. Lui mi guardò con compiacenza e disse: "Ma è chiaro! Non vedi che i giocatori del Cuneo hanno la maglia rossa?". Rimasi di stucco pensando a quanto la DC imperversava nella nostra città lasciando i comunisti del PCI in un angolino insignificante.

Insomma quel tipo ragionava come quelli che, per contrastare i Prof di sinistra, arrestano i mancini.