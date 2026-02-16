 / Sport

Sport | 16 febbraio 2026, 19:28

ATLETICA INDOOR / Laycy Mballa Ntolo e Samuele Ternavasio campioni regionali U16 nei 60 metri

Manifestazione organizzata da Atl. Avis Bra Gas e Atl. Alba

(foto organizzatori - sito fidal piemonte)

Sabato 14 febbraio nella manifestazione organizzata da Atl. Avis Bra Gas e Atl. Alba sono stati assegnati i titoli regionali dei 60 metri piani e 60hs.

CADETTE

Laycy Mballa Ntolo (Atl. Cuneo) si aggiudica la vittoria sui 60 metri correndo in 7.78. Alle sue spalle Alessia Dova (Sisport) con 7.85 ed Elena Pane (Sisport) con 8.01. Quest’ultima si aggiudica però la vittoria sui 60hs dove chiude in 8.98 (primato personale e prima volta sotto i 9 secondi in carriera) davanti a Ginevra Natale (Atl. Susa Adriano Aschieris) con 9.08 e Giulia Monchietti (Accademiatletica), terza con 9.34.  

CADETTI

Samuele Ternavasio (Atl. Fossano ’75) sprinta più veloce di tutti sui 60 metri e taglia il traguardo in 7.37 (primato personale migliorato di circa 3 decimi). Alle sue spalle Diego Buffa (Atl. Pinerolo) con 7.51 e Lorenzo Li Pira (Safatletica) con 7.53.

Sui 60hs Filippo Castelletti (Atl. Alessandria) con 8.58 ha la meglio su Nicolò Cravero (Atl. Fossano ’75), secondo con 8.62. Terzo posto per Ludovico Allocco (Atl. Alba) con 9.01.

fidal piemonte

