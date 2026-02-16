Paolo Frigo della Mondovì Sub conquista l'argento al 6° trofeo Apnea Life Team

Prosegue la stagione agonistica della Mondovì Sub con un nuovo brillante risultato: Paolo Frigo ha ottenuto l’argento al 6° trofeo Apnea Life Team, gara di qualificazione nazionale, nella specialità Apnea Statica, svoltasi domenica 15 febbraio a Portoscuso, in Sardegna.

L’atleta monregalese ha raggiunto il tempo di apnea di 7’ 59”,63, a meno di sue secondi dal campione italiano Maurizio Marini, che ha conquistato l’oro.

L’apnea statica è una delle discipline più intense e mentali dell’apnea sportiva: l’atleta, immerso in acqua e in posizione immobile, trattiene il respiro il più a lungo possibile. Una sfida che va ben oltre la capacità polmonare, richiedendo sangue freddo, gestione dello stress e totale controllo del corpo.

Durante la competizione del Trofeo Apnea Life Team, Paolo Frigo ha dimostrato grande lucidità e preparazione tecnica, riuscendo a mantenere la calma nei momenti più critici della prova e ottenendo un tempo che gli è valso il secondo gradino del podio.

