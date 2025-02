Camera di Commercio di Cuneo, avviate le procedure per la designazione del nuovo Consiglio

Si sta mettendo in moto la macchina per il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Cuneo. In data 11 novembre l’attuale presidente, Luca Crosetto, aveva comunicato ufficialmente l’inizio delle procedure previste dall'articolo 12 della legge n. 580/1993 e dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n.156 per il rinnovo del Consiglio camerale in scadenza il prossimo mese di maggio.

La scorsa settimana è stato pubblicato un nuovo avviso alle associazioni dei consumatori affinchè facciano pervenire (entro e non oltre le ore 13 di lunedì 3 marzo) agli uffici di via Emanuele Filiberto le loro istanze.

Questa la composizione del Consiglio, espressione delle categorie produttive della Granda, a seguito delle designazioni avvenute nel maggio 2020:

AGRICOLTURA: Rossana Clotilde Gaja, Enrico Nada, Fabiano Porcu, Monia Rullo.

INDUSTRIA: Alberto Biraghi, Elena Lovera, Roberto Rolfo, Egle Sebaste.

ARTIGIANATO: Luca Crosetto, Patrizia Dalmasso, Francesca Nota, Bruno Tardivo.

COMMERCIO: Luciana Bonetto, Luca Chiapella, Agostino Gribaudo.

TRASPORTI e SPEDIZIONI: Enrico Carpani.

TURISMO: Giorgio Chiesa.

CREDITO e ASSICURAZIONI: Sergio Marro.

COOPERAZIONE: Alessandro Durando, Valentina Dogliani.

SERVIZI ALLE IMPRESE: Mauro Gola, Sergio Vacchetti.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Roberto Pignatta.

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI: Stefano Ristorto.

LIBERI PROFESSIONISTI: Giovanni Collino.

Il 29 maggio 2024, nel corso della seduta in cui era stata ufficializzata la nomina a presidente di Luca Crosetto, si era determinato un avvicendamento con l’ingresso in Consiglio di Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, e in giunta di Francesca Nota, al posto di Crosetto, quale espressione del mondo artigiano.

Dell’ attuale giunta camerale, fanno parte: Luca Chiapella, Giorgio Chiesa, Francesca Nota, Alessandro Durando, Fabiano Porcu, Egle Sebaste, Sergio Vacchetti.

Come noto, Mauro Gola, al vertice della Camera per quattro anni in quota Confindustria, aveva dovuto dimettersi per poter assumere la presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo lasciando il testimone a Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo.

La durata del mandato del Consiglio camerale è quinquennale e coincide con quella del Consiglio regionale, vale a dire fino alla tarda primavera 2030.

Oltre alla Camera di Commercio sono prossime alla scadenza anche le Atl (Aziende Turistiche Locali) di Cuneo e Alba, Langhe, Roero e Monferrato, attualmente presiedute rispettivamente da Mauro Bernardi e Mariano Rabino.