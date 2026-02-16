VOLLEY GIOVANILE / Prima giornata Del Monte® Boy League 2026, Cuneo c'è

Domenica 15 febbraio, alla Palestra Ex Media 4 di Cuneo, si è disputata la prima giornata del Girone A della fase eliminatoria della DelMonte® Boy League (Under 14), dove i padroni di casa della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, hanno affrontato i pari età di Cantù e Piacenza.

La squadra cuneese, guidata dai coach Andrea Marino e Andrea Testa, ha ottenuto due ottime vittorie contro Cantù e Piacenza. Grazie a questi risultati, i biancoblù si piazzano al primo posto provvisorio del Girone A, compiendo un passo decisivo verso la qualificazione alla Final Eight, in vista dei prossimi appuntamenti in trasferta. Al secondo posto provvisorio si trova la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha avuto la meglio nel combattuto match contro Campi Reali Cantù, che chiude la classifica di giornata.

Il prossimo weekend le medesime squadre si confronteranno nuovamente in quei di Piacenza, nell'appuntamento decisivo e impegnativo per i giovani biancoblù, con i piacentini pronti a cercare il riscatto tra le mura di casa.

Coach Andrea Marino ha commentato così la giornata e la prestazione dei suoi ragazzi: « La giornata è andata molto bene. Abbiamo iniziato il percorso contro Cantù e abbiamo portato a casa tre punti, bottino pieno, esprimendo sicuramente un buon livello di gioco, anche se in alcuni momenti siamo calati un po’ in ricezione, un fondamentale su cui dobbiamo lavorare nei prossimi mesi. Dopodiché ci attendeva un altro appuntamento molto importante contro Piacenza, squadra più strutturata rispetto a Cantù e molto ostica, con anche qualche elemento fisicamente molto importante. Anche in questo caso abbiamo espresso un ottimo livello di gioco. Sono contento di come la squadra abbia reagito, nonostante avessimo uno schiacciatore non al top della condizione. La prossima domenica andiamo a Piacenza per difendere il primo posto e chiudere il discorso qualificazione con una giornata d’anticipo».

Le altre 15 squadre in corsa per gli otto posti in palio della Final Eight sono suddivise in cinque gironi e stanno disputando i concentramenti della fase eliminatoria. Il Girone B è composto da Allianz Milano, Cus Cagliari e Vero Volley Monza. Il Girone C vede protagoniste Gabbiano Farmamed Mantova, Itas Trentino e Kioene Padova. Il Girone D, vede contrapposte Conad Reggio Emilia, Consar Ravenna e Valsa Group Modena. Il Girone E comprende Cucine Lube Civitanova, Essence Hotels Fano e Yuasa Battery Grottazzolina. Infine, nel Girone F, si contenderanno la qualificazione Emma Villas Codyeco Lupi Siena, Romeo Sorrento e Sir Susa Scai Perugia.

RISULTATI DELLA GIORNATA

MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Campi Reali Cantù 3-0

Campi Reali Cantù – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-2

Gas Sales Bluenergy Piacenza – MA Acqua S. Bernardo Cuneo 0-3

CLASSIFICA GIRONE A - GIORNATA 1

1. MA Acqua S.Bernardo Cuneo 6pt

2. Gas Sales Bluenergy Piacenza 2pt

3. Campi Reali Cantù1pt