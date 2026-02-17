ATLETICA / Mondovì Acqua San Bernardo, due giorni di gare regionali tra Fossano e Bra: buone prove per i Cadetti

Sabato 15 e domenica 16 febbraio sono andate in scena le prime due giornate dei campionati regionali cadetti e cadette: assegnati a Bra i titoli 16 dei 60 metri e 60hs, a Fossano invece quelli di salto triplo femminile e lungo maschile.

Beatrice Borra e Sole Sigaudo nei triplo si sono atterrate rispettivamente a 9,54 e 9,45 metri misura che le colloca in 8ª e 9ª posizione, mentre Isabel Santana si è fermata a 8,97 mt; nel Lungo cadetti Noah Leone va al personale con 4,97 metri.

Molto partecipata la manifestazione di Bra con tante batterie che hanno visto i giovani atleti proveniente da tutto il Piemonte sfidarsi in una delle poche gare indoor giovanili.

La migliore dei monregalesi è stata Lovely Ferretti, al primo anno di categoria, purtroppo la prima esclusa dalla finale, con il tempo di 8”49. A seguire Sole Sigaudo 8”70, Beatrice Borra 8”76, Adora Dervishi 8”77, Marta Chiecchio 8”86, Emma Luise Gagino 8”90, Isabel Santana Nunez 9”25, Emilia Bonelli 9”36, Giada Pirola 9”61, Ginevra Canavese 9”67. Tra i maschi Mattia Malaspina 8”05, Daniele Quaglia 8”09, Noah Leone 8”10, Lorenzo Devalle 9”34, Giacomo Murizasco e Momo Ndaye 8”45. Nella prova con ostacoli Noah Leone ha corso in 9”58.