Grande successo per la reunion degli ex del Team Cross Gil

Scarnafigi, 20 febbraio. Nella serata di venerdì il ristorante Villaggio della Fonte ha ospitato un’allegra compagnia composta da un’ottantina di persone, che ben mezzo secolo fa erano iscritti ad uno dei più grandi Moto Club non solo della Provincia Granda, ma anche del Piemonte: il Team Cross Gil di Costigliole Saluzzo, fondato ad inizio anni settanta dal vulcanico Gilberto Manigrassi, scomparso alcuni anni or sono, i cui piloti sono stati protagonisti in quasi tutte le specialità del motociclismo: dal motocross alla regolarità, dal trial al sidecarcross, fino alle gare di velocità sia in pista, che in salita.

Il saluzzese Valter Gaboardi ha presentato ai partecipanti la serata

Tutto è nato dalla curiosità del saluzzese Valter Gaboardi che, avendo trovato sui social una pagina dedicata a questo club ed avendone suo padre Giuliano fatto a suo tempo parte, ha contattato alcuni componenti del team e di qui è nata l’idea di radunare gli ex per un aperitivo prima, per una pizza poi, optando infine per una cena, per poter portare a tavola un buon numero di persone.

Maglie, gagliardetto, fotografie e riviste esposte in un angolo della sala

Trovata una location capiente, è partita la “caccia” agli ex piloti, che hanno risposto in massa e, anche se alcuni non hanno potuto essere presenti, è stata una grande serata, in cui si sono sprecati i racconti ormai sbiaditi di gare vissute insieme e di aneddoti vari, anche se si è faticato un po’, ad oltre cinquant’anni di distanza, a riconoscere alcuni volti e ad associarli ad un nome.

Nel locale era presente un grande schermo sul quale scorrevano le immagini fornite dai protagonisti delle gare dei primi anni settanta, davanti al quale era esposta una bella CZ 250 da motocross, molto ammirata, come le maglie del mitico Team Cross Gil che la affiancavano, mentre su due tavoiini erano esposte fotografie e riviste varie, riportanti immagini ed articoli relativi al periodo d’oro del Team ed ai piloti di spicco, due dei quali presenti in sala: il saluzzese ex campione italiano di motocross Ivano Bessone ed il caragliese Roberto Boano.

Al termine della cena vi è stato il saluto degli organizzatori, che hanno dato a tutti i presenti l’appuntamento per una prossimo evento, al quale stanno già pensando, dato l’entusiasmo suscitato da questa riuscita serata.