La Nutella sposa i cereali: la guida di WK Kellogg all’ex presidente di Ferrero France, Jean-Baptiste Santoul

Da dicembre WK Kellogg Co è una consociata interamente controllata da Ferrero. Ad annunciare di avere completato con successo l'acquisizione della storica azienda Usa era stata la stessa multinazionale albese, mentre nei giorni scorsi è stata la nuova controllata con sede a Battle Creek, nel Michigan, a rendere nota la nomina al proprio vertice di uno dei manager di vertice dell’industria della Nutella. Si tratta di Jean-Baptiste Santoul, designato chief operating officer e che in tale qualità lavorerà a stretto contatto con il leadership team di WK Kellogg Co nonché con la dirigenza del Gruppo Ferrero, "per promuovere le priorità strategiche dell'azienda e cogliere le sue numerose opportunità di crescita".

IN LUSSEMBURGO E IN FRANCIA

In Ferrero da 8 anni e nove mesi, a partire dal 2021 Santoul ha ricoperto il ruolo di chief sales & business development officer presso la sede centrale lussemburghese del gruppo dolciario, dove ha guidato le strutture commerciali globali e le iniziative di crescita e trasformazione aziendale. Negli anni dal 2017 al 2021 aveva ricoperto il ruolo di presidente e amministratore delegato di Ferrero France, supervisionando una significativa crescita del portafoglio e la modernizzazione organizzativa.

All'inizio della sua carriera, Santoul ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali senior presso Henkel in Francia, Germania, Benelux e Nord Africa, acquisendo un'ampia esperienza internazionale in ambito "operations", marketing, vendite e leadership strategica. Ha iniziato la sua carriera in Unilever nella gestione del marchio, costruendo solide basi nel marketing incentrato sul consumatore e nella crescita guidata dal marchio.

IL SETTORE DEI CEREALI

"Questo è un momento cruciale per WK Kellogg Co e per il futuro dei cereali in Nord America, la categoria creata dallo stesso Sig. Kellogg", ha affermato Santoul. "La ricca tradizione della nostra azienda e il suo portafoglio di marchi iconici hanno accompagnato la vita dei consumatori per generazioni, e oggi siamo pronti a guidare la categoria con rinnovata energia. Non vedo l'ora di consolidare la nostra tradizione e di promuovere lo spirito di innovazione, l'eccellenza operativa e l'imprenditorialità. Insieme al nostro talentuoso team WK e alle risorse e all'esperienza di Ferrero, accelereremo la crescita, rafforzeremo la nostra leadership di mercato e continueremo a portare sulle loro tavole ogni giorno gli alimenti che i consumatori amano".

AFFARE DA 3,1 MILIARDI DI DOLLARI

L'azienda ha inoltre annunciato che Gary Pilnick, presidente e Ceo di WK Kellogg Co., ha lasciato l'azienda alla fine del 2025. Pilnick ha lanciato con successo WK Kellogg Co., ne ha guidato lo sviluppo e l'attuazione della strategia e ha avuto un ruolo determinante nella vendita a Ferrero per 3,1 miliardi di dollari. Ha contribuito a consolidare le solide fondamenta di WK Kellogg Co. e a posizionare l'azienda per un successo a lungo termine. Prima di guidare WK Kellogg Co., Pilnick ha trascorso 23 anni in Kellogg Company, ricoprendo il ruolo di membro del Comitato Esecutivo dal 2003.

PILNICK LASCIA

"Guidare WK Kellogg Co è stato l'onore della mia carriera e non potrei essere più orgoglioso di ciò che il nostro team ha realizzato insieme", ha dichiarato Gary Pilnick. "Lanciare WK Kellogg Co come azienda indipendente e vederla unire le forze con Ferrero è stato un viaggio straordinario. Sono profondamente grato al team di WK Kellogg Co per il duro lavoro, la collaborazione e l'amicizia dimostrati in tutti questi anni. Non vedo l'ora di vedere l'azienda continuare a prosperare sotto la guida di talento di Jean-Baptiste e con il supporto incrollabile di Ferrero".

Santoul ha aggiunto: "La gestione di WK Kellogg Co da parte di Gary è stata determinante nel definire la direzione e lo slancio dell'azienda. A nome di tutto il team di WK, desidero ringraziarlo per la sua straordinaria leadership e la sua dedizione di lunga data all'organizzazione. Ha plasmato WK in modo significativo e non vedo l'ora di continuare a costruire sulla solida piattaforma che ha creato".