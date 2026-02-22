www.impresadigitale.eu per gestire la tua impresa con un click

ImpresaDigitale.eu, il portale creato da Confartigianato Cuneo per consentire agli imprenditori di tenere sotto controllo l’impresa, si rinnova con tante novità per le aziende, tra cui un innovativo modulo che, grazie all’Intelligenza Artificiale, permette di essere sempre aggiornati su bandi e agevolazioni.

"In un mondo sempre più veloce – commenta Daniela Balestra, presidente di Confartigianato Cuneo – un imprenditore che voglia vincere le tante sfide del mercato deve coniugare un’accurata gestione dei processi aziendali senza però tralasciare il cuore del lavoro: la produzione, il servizio, la qualità".

Serve ottimizzare il tempo, rendere i flussi più rapidi e snelli, avere dati chiari e sempre disponibili per compiere scelte strategiche. È esattamente ciò che avevamo in mente quando abbiamo creato il portale: una dashboard pensata su misura per l’imprenditore, capace di riunire in un unico cruscotto le informazioni davvero utili per guidare l’azienda, ridurre dispersioni e lavorare con maggiore consapevolezza. ImpresaDigitale è nato nel 2019 grazie alla lungimirante visione del past president Luca Crosetto (ora presidente della Camera di Commercio di Cuneo, ndr) e oggi continua a evolversi con lo stesso obiettivo: semplificare la gestione quotidiana e restituire controllo.

"Con il 2026 ImpresaDigitale compie un salto di qualità decisivo – spiega Joseph Meineri, direttore generale di Confartigianato Cuneo –. Non si tratta solo di un restyling grafico, pur importante, ma di una vera e propria evoluzione del portale che Confartigianato Cuneo mette a disposizione delle imprese del territorio. Una piattaforma nuova, moderna, pensata per essere semplice, intuitiva e soprattutto utile nella gestione quotidiana dell’azienda".

La nuova versione di ImpresaDigitale – utilizzabile, come sempre, da computer, tablet e smartphone – nasce da un obiettivo chiaro: aiutare l’imprenditore a tenere sotto controllo la propria impresa in modo consapevole, rapido e sicuro. Oggi chi fa impresa non ha bisogno solo di adempiere agli obblighi, ma di conoscere in tempo reale l’andamento della propria attività per poter decidere. Ed è proprio qui che ImpresaDigitale fa la differenza.

Partiamo dalle novità.

Grazie a un sistema basato sull’intelligenza artificiale, la piattaforma consente di individuare bandi e opportunità di finanziamento coerenti con la partita IVA e l’attività dell’impresa. Non solo contributi per investire, ma anche occasioni per vendere prodotti e servizi, trasformando l’informazione in reale opportunità di crescita.

Il cuore del servizio è la profilazione dell’impresa. Partendo dai dati essenziali, come la partita IVA e il codice ATECO, il sistema è in grado di costruire una mappa coerente delle opportunità accessibili. Non si tratta di una semplice lista di bandi, ma di una selezione ragionata e costantemente aggiornata, che tiene conto del settore, del territorio e degli obiettivi dell’impresa. L’imprenditore può affinare ulteriormente il profilo, scegliendo se cercare bandi per investire, innovare, crescere o, in alternativa, misure che possano facilitare la vendita dei propri prodotti e servizi ai clienti finali.

La ricerca diventa così dinamica e personalizzata. Il sistema notifica le opportunità rilevanti su base settimanale o mensile, evitando dispersioni e perdite di tempo. Ma il valore aggiunto emerge soprattutto nella fase successiva: quella della comprensione. Ogni bando può essere “interrogato” per chiarirne obiettivi, finalità, requisiti, documenti richiesti e passaggi chiave. È un supporto concreto alla lettura, che riduce l’incertezza e aiuta a capire rapidamente se una misura è davvero adatta alla propria azienda.

A questo si affianca un altro elemento spesso sottovalutato quando si parla di digitale: il fattore umano. Dietro la piattaforma c’è una struttura organizzata, fatta di consulenti ed esperti che affiancano l’impresa quando serve. Dalla valutazione preliminare alla predisposizione della domanda, fino alla rendicontazione e alla gestione dei fondi una volta ottenuti, il percorso non si interrompe con la ricerca, ma accompagna l’imprenditore fino al risultato.

La semplicità dell’interfaccia è una scelta precisa. L’obiettivo non è rivolgersi solo a chi ha già dimestichezza con strumenti digitali avanzati, ma rendere accessibile il servizio a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione o dal livello di competenze interne. Il digitale, in questo caso, non è una barriera ma un facilitatore.

La funzionalità di ricerca bandi di ImpresaDigitale rappresenta un cambio di prospettiva: da un sistema in cui l’impresa deve inseguire le opportunità, a uno in cui le opportunità arrivano all’impresa, selezionate, spiegate e accompagnate. Un approccio che unisce tecnologia, conoscenza del territorio e consulenza, e che restituisce ai bandi pubblici il loro ruolo originario: essere uno strumento concreto di sviluppo, non un labirinto burocratico.

Sempre più facili da usare anche le tante altre funzionalità del portale.

Il cuore della piattaforma resta la fatturazione elettronica, ma intorno a questo pilastro si sviluppa un sistema di analisi che consente di monitorare fatturato, ricavi, clienti e fornitori, con statistiche giornaliere, mensili e annuali.

Un valore aggiunto è che la sezione Analytics è attivabile anche da chi non usufruisce del modulo di Fatturazione Elettronica grazie al processo di "collaborazione dispositiva" che permette un collegamento con il Cassetto "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.

In questo modulo, grazie a grafici di facile lettura si possono monitorare indici preziosi per le decisioni dell’imprenditore:

· Ricavi e marginalità: confronto immediato tra anno corrente e anno precedente.

· Dettaglio fatture emesse e ricevute, totali ricavi, costi e margine.

· Peso del fatturato attivo sul passivo: rapporto tra entrate e uscite.

· Andamento mensile di ciclo attivo, ciclo passivo e marginalità (con confronto anno su anno).

· Flusso di cassa: incassi e uscite in tempo reale.

· Top clienti e top fornitori: dove si concentra valore e spesa.

Strettamente connesso al mondo della fatturazione, il modulo del Recupero Crediti.

Una volta individuata la fattura non incassata, ImpresaDigitale.eu ti guida nella scelta della modalità di intervento, con un percorso semplice e chiaro.

Si parte dalla Prima Diffida (gratuita) che consiste nell’invio di una PEC di sollecito al pagamento, sottoscritta direttamente dalla tua azienda. È il primo passo ideale per intervenire in modo formale, rapido e senza costi, mantenendo una comunicazione professionale con il cliente. Se il sollecito non è sufficiente, puoi passare alla Diffida Legale: l’invio di una lettera di sollecito al pagamento sottoscritta da uno studio legale partner di ImpresaDigitale.eu. Questo servizio rappresenta la fase stragiudiziale del recupero crediti, svolta tramite studi legali convenzionati, per dare maggiore autorevolezza alla richiesta e aumentare le probabilità di incasso.

Fondamentale poi l’archivio documentale dove trovare, sempre aggiornati e in ordine, modulistica e pratiche relativi alla Sicurezza sul Lavoro, alla gestione Ambientale, alla Sicurezza Alimentare, alle Certificazioni (di Prodotto e di Process), i Durc e le comunicazioni di interesse trasmesse all’azienda.

Anche qui il plus è la grande struttura di Confartigianato Cuneo che con le diverse aree di specializzazione ogni giorno è a fianco degli imprenditori per ogni tipo di necessità e problematica, pronta a far crescere il business dell’impresa.

Uno dei punti di forza che emergono con maggiore evidenza è l’integrazione bancaria. L’imprenditore può visualizzare il saldo del conto corrente, riconciliare pagamenti e fatture e disporre bonifici direttamente dalla piattaforma, mantenendo la totale riservatezza dei dati grazie all’utilizzo esclusivo dell’OTP. Tecnologia avanzata, ma sempre al servizio della semplicità.

Accanto alla parte contabile cresce tutto il mondo della gestione delle risorse umane.

Con ImpresaDigitale.eu si ha un’area Risorse Umane dove centralizzare i principali documenti legati ai dipendenti.

In questa sezione si trovano Cedolini e Certificazioni Uniche dei dipendenti, oltre ai Modelli 770: tutto pronto e ordinato per una consultazione veloce e intuitiva. Inoltre, nella sezione Medicina del Lavoro è possibile gestire documenti come i giudizi di idoneità e i verbali di sopralluogo.

Se lo si desidera, con un click puoi rendere disponibili ai dipendenti Cedolini e Certificazioni Uniche attraverso il portale PersonaDigitale.eu [https://www.personadigitale.eu/] – sempre realizzato da Confartigianato Cuneo. I dipendenti potranno accedere al sito semplicemente con il loro SPID, senza necessità di credenziali dedicate.

Da questa sezione si accede alla relativa sezione di Analytics. Con grafici e tabelle si tiene sotto controllo costo del lavoro, ferie, straordinari, ore lavorate, fino al dettaglio del costo per singolo dipendente.

E poi, nella parte relativa alla formazione si può consultare il calendario dei corsi (Corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e aggiornamenti, Formazione specialistica di categoria oppure Percorsi di crescita personale - Soft skills), attestati e diplomi e documentazione sui percorsi formativi.

Collegato al portale, si accede in modo facile al portale di e-learning Academy [https://academy.impresadigitale.eu/] con videocorsi riconosciuti e validi secondo le norme attualmente in vigore.

Infine, nella sezione Strategia si declina l’impegno di Confartigianato nell’affiancare l’imprenditore con servizi personalizzati per migliorare la gestione d’impresa e a migliorare le performance aziendali.

Qui si possono trovare strumenti quali:

· P@SPORT: “Passaporto” per presentarsi in modo professionale nei confronti di banche, intermediari finanziari e stakeholder interni.

· Controllo di gestione e analisi dei margini: Strumenti di monitoraggio continuativo della marginalità aziendale per migliorare i risultati economici.

· Analisi della concorrenza. Per evidenziare il posizionamento economico-finanziario dell’azienda rispetto ai principali competitor del settore.

· Business plan: Pianificazione strategica a medio-lungo termine e presentazione del proprio progetto imprenditoriale per la ricerca di fondi di finanziamento.

ImpresaDigitale diventa così molto più di un portale: è un alleato quotidiano dell’imprenditore, uno strumento che semplifica, fa risparmiare tempo e restituisce controllo. Perché governare l’impresa significa, prima di tutto, conoscerla.

Scoprire tutte le funzionalità e iniziare a utilizzarlo è facile come un click: si inizia da www.impresadigitale.eu