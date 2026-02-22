Mondovì, variante al piano regolatore: in Regione la valutazione con del progetto definitivo

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato lunedì 16 febbraio.

Gli uffici della Regione Piemonte di corso Kennedy a Cuneo hanno ospitato, lo scorso 12 febbraio a partire, la prima seduta della seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione della Proposta Tecnica del Progetto definitivo della variante generale di revisione del P.R.G.C. attualmente in vigore nella Città di Mondovì.

Una riunione che fa seguito all’approvazione della proposta stessa da parte della Giunta comunale lo scorso 17 dicembre, a sua volta figlia dell’approvazione all’unanimità del documento da parte della I Commissione Consiliare Permanente Tecnica e della II Commissione Consiliare Permanente Amministrativa. Un passaggio obbligatorio, quello della Conferenza di Copianificazione e Valutazione, da leggere soprattutto come momento di concertazione istituzionale volto ad esaminare le eventuali novità adottate da un’Amministrazione in termini di pianificazione territoriale e urbanistica.

Non è un caso, allora, che alla riunione abbiano preso parte (oltre al Comune di Mondovì con, in testa, l’assessora all’Urbanistica Francesca Bertazzoli) anche alcuni referenti della Regione Piemonte (Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, Settore della Pianificazione Regionale per il Governo del Territorio e Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate), della Provincia di Cuneo, del Ministero della Cultura (Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo), dell’Arpa Piemonte e dell’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

"Un altro passo fondamentale, propedeutico alla futura approvazione del Progetto Definitivo di variante - il commento del sindaco Luca Robaldo (presente nella prima parte della riunione) e della già citata assessora Francesca Bertazzoli -. Siamo soddisfatti del cammino fin qui intrapreso e ringraziamo i tecnici e tutti gli enti coinvolti e intervenuti. La nostra città attende dal 2014 la revisione del Piano Regolatore Generale Comunale e speriamo di arrivare al testo definitivo entro il 2026. In tutto questo ci preme sottolineare l’assoluta coesione politico-amministrativa che sta contraddistinguendo il percorso e la piena sintonia collaborativa venutasi a creare tra tecnici, uffici, ordini professionali e commissioni, a testimonianza di un approccio olistico che guarda al reale bene della comunità monregalese".

Nelle prossime settimane il Comune di Mondovì è chiamato ad inviare eventuali documenti istruttori, per poi lasciare quattro mesi a disposizione della Conferenza di Copianificazione e Valutazione per giudizi e pareri. La seconda seduta della seconda Conferenza (potenzialmente definitiva) è stata convocata per la metà di luglio.