Atletica Mondovì: Yasmine Lazouzi conquista il titolo italiano Allieve di corsa campestre

Quella svoltasi sabato 21 e domenica 22 febbraio presso il parco archeologico di Selinunte, vicino a Trapani, è stata una vera e propria festa del cross: due bellissime giornate di sport e tante gioie per i colori monregalesi, in un contesto paesaggistico davvero splendido, con i Templi greci a fare da cartolina.

Gare per tutte le categorie a partire dai cadetti, in una competizione riservata alle rappresentative regionali dove il Piemonte ha dominato sia tra i maschi che tra le femmine, confermandosi per il terzo anno consecutivo al primo posto. Gare clou, ovviamente, quelle degli assoluti, con gli azzurri Nadia Battocletti e Osama Zoghlami laureatisi campioni italiani.

Si è aperta sabato con le staffette — formazioni "regolamentate", cioè composte obbligatoriamente da un atleta U16, uno U18, uno U23 e un assoluto — e l'Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo ha colto una bella 7ª piazza con le sue donne: Alice Botto, Yasmine Lazouzi, Elisa Calandri e Giulia Paolin hanno chiuso in 31'53", a 1'51" dal podio dominato dal CUS Perugia (Baiocco, Caligiana, Ribigini e Fracassini) in 28'32", prime con 34" sull'Atletica Milardi Rieti.

Nelle gare individuali della domenica Yasmine Lazouzi centra il titolo tricolore nelle Allieve chiudendo i 4 km in 14'26", prendendosi la rivincita su Maddalena Ravà (Atl. Meneghina) e Cristina Morelli (Atl. Rieti Milardi), che l'avevano preceduta la scorsa settimana ad Ancona sui 1.500 indoor. Una gara affrontata con grande sicurezza fin dall'inizio nel gruppo di testa, per poi sferrare l'attacco decisivo nell'ultimo chilometro, dove ha staccato nettamente le avversarie.

Prova maiuscola, sempre tra gli Allievi, per Giorgio Comino, autore di una prestazione davvero sopra le righe grazie alla quale ha colto un bellissimo terzo posto — vittoria di Federico Giardiello (Gavirate) in 14'31" con 15" sull'altro lombardo Giordano Contigiani — in una gara che ha visto al via 250 partenti. Grande soddisfazione per il tecnico Fabrizio Moscarini, che lo segue da tre anni e con il quale, assieme a Lorenzo Rossi, si è riusciti a costruire un vivace settore del mezzofondo.

Elisa Calandri si è piazzata al 15° posto assoluto nel crosso corto Promesse/Senior (3 km), anche questo dominato da Nadia Battocletti, arrivando 5ª tra le U23 in 10’53” a soli 7” dal podio di categoria; vittoria per Chiara Munaretto della Futuratletica Piemonte in 10’10”.

A chiudere il quadro biancorosso Alice Rosa Brusin, 8ª nella 6 km U20 in 23’17”: la ragazza di Villar Perosa avrà modo di rifarsi nel prossimi appuntamenti su pista e montagna. Fuori dai giochi causa sindrome influenzale Michele Aimo nella 10 km uomini, conclusa stringendo i denti per onorare l’appuntamento tricolore.