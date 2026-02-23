BASKET SERIE C / Campus Alba, quarto successo di fila e zona playoff agganciata

La S. Bernardo Campus centra il quarto successo di fila e piega il fanalino di coda Ivrea, agganciando la zona playoff.

Era una gara da non prendere sottogamba, perché all’andata i ragazzi di coach Jacomuzzi persero in trasferta contro la Lettera 22 Ivrea. Questa volta si può, tuttavia, contare sul fattore campo ed anche su un buon momento di forma, arrivando da tre successi di fila (Biella, Ciriè e Bra).

7-0 Campus, Ivra poi trova il canestro, ma sono i locali a continuare ad allungare: 23-12. Il match sembra già ben indirizzato, ma i viaggianti tornano a contatto al termine della prima frazione 27-25.

Il copione si ripete con gli albesi a toccare il +13 (43-30), ma ancora una volta gli eporediesi tornano vicino (43-37). Prima dell’intervallo, però, le triple di Colli, Gandolfo e, sulla sirena, Zampolli scrivono 54-41 a metà gara.

Nel terzo periodo la S: Bernardo dilaga, dopo appena 4 minuti è sul 69-45 che costringe Ivrea al time-out. Non basta a frenare il buon momento albese, e la terza frazione termina con un 81-58 che è già una discreta ipoteca sul match.

L’ultima frazione ha infatti poco da dire e scorre via velocemente con ampio spazio per i giovani di casa. L’ottima notizia della serata è il ritorno in campo del 2007 Varallo che dopo l’infortunio del giugno scorso torna sul parquet (segnando anche 4 punti). Per quanto riguarda la gara termina sul 98-71 e a centro campo i compagni festeggiano proprio il ritorno di Varallo.

Arriva la quarta vittoria di fila, che permette a Campus di agganciare Genova all’ottavo posto e, dunque, in zona playoff. Per via dello scontro diretto a favore dei liguri Campus resta nona, ma è in piena corsa per giocarsi la post season.

Il prossimo impegno sarà il 1° marzo a Chieri (decima) per un nuovo scontro direttissimo con vista playoff.

Campus: Gandolfo 11, Eirale 5, Occelli 11, Varallo 4, Uko 4, Negro 7, Nastasi 2, Toppino 6, Buldo 10, Schellino ne, Colli 15, Zampolli 23.