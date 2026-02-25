 / Sport

Sport | 25 febbraio 2026, 09:39

Il Flame Festival di Torino ha aperto le Paralimpiadi: tra i tedofori l'albese Francesca Fenocchio

Un momento emozionante e celebrativo, a 20 anni di distanza delle Paralimpiadi di Torino 2006

(ph profilo fb città di torino)

Il Flame Festival di Torino, martedì 24 febbraio, ha dato simbolicamente il via alle Paralimpiadi, in programma dal 6 al 15 marzo.

I tedofori sono partiti da piazza San Giovanni, per arrivare in Piazza Castello dove erano allestiti il braciere e il palco. Un momento emozionante e celebrativo, a 20 anni di distanza delle Paralimpiadi di Torino 2006.

Tra gli atleti e le personalità che si sono scambiati la Fiamma Paralimpica c'era anche la cuneese Francesca Fenocchio, già campionessa di handbike capace di vincere un argento ai Giochi paralimpici di Londra 2012 in staffetta con Alex Zanardi e Vittorio Podestà.

Sui suoi canali social è immortalato il momento fatidico 

