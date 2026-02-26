VOLLEY B1F / Mondovì in cerca di continuità, sabato sfida al giovane Chieri

Giornata di gioco numero 17 per la Serie B1 femminile di pallavolo e seconda trasferta consecutiva per il Mondovì Volley.

Dopo il brillante successo in casa della co-capolista Garlasco, il “Puma” torna in Piemonte per andare ad affrontare, nella prestigiosa cornice del Palafenera, il giovane Chieri ’76.

L’incontro è in programma sabato 28 febbraio alle 18.30.

All’andata la compagine monregalese si impose agilmente per 3-0 (25-15, 25-19, 25-17), ma la sfida in arrivo porta nuove sfide: innanzitutto quelle di un nuovo allenatore - con Gianfranco Milano, già affrontato a più riprese da Mondovì Volley sulla panchina di Lecco - ed un roster che sta crescendo molto e velocemente. Esempi ne sono le ottime vittorie ottenute negli ultimi turni in casa del CUS Torino e contro Palau. In casa rossoblu, la vittoria dell’ultimo turno ha messo in evidenza una solidità ritrovata ed un approccio mentale decisamente positivo, ma ora serve la tanto agognata continuità.

La classifica vede sei squadre ancora in corsa per i fatidici tre primi posti ed ogni passo falso, in particolare quelli con compagini al di fuori di questa cerchia, può risultare fatale

Il morale è però alto, ed una nuova settimana di lavoro in un clima positivo può continuare a costruire quelle certezze che servono in queste ultime 10 gare della stagione.

L’importanza della sfida in arrivo è sottolineata anche dall’opposto Giada Sangoi: “La partita di sabato sarà un appuntamento molto importante, contro un avversario giovane ma in costante crescita, capace di mettere in difficoltà chiunque quando riesce a imporre ritmo e entusiasmo. Arriviamo da una prestazione davvero positiva a Garlasco, che ci ha dato tanto: punti preziosi per la classifica, certo, ma soprattutto consapevolezza e fiducia nel lavoro che stiamo portando avanti. È stata una gara che ci ha fatto bene come gruppo. In settimana stiamo lavorando con grande attenzione e intensità, perché vogliamo farci trovare pronte. C’è voglia di continuare su questa strada e di confermarci. Non vediamo l’ora di scendere in campo sabato a Chieri e giocare la nostra pallavolo.”

La sfida verrà trasmessa sul canale Youtube “Chieri 76”.