Chiusa di Pesio, test positivo per l'atterraggio notturno dell'elisoccorso [VIDEO]

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 24 febbraio.

***

Ampia partecipazione ieri sera, lunedì 23 febbraio, per il test notturno di atterraggio dell'elicottero a Chiusa di Pesio.

L’elicottero, decollato dalla Base HEMS di Torino, ha raggiunto l’area predisposta verso le 21, a seguito di un intervento di urgenza che ha richiesto di posticipare il test.

Nell’area del piazzale antistante il cimitero, in via Circonvallazione Mombrisone, si sono svolte le prove tecniche di avvicinamento, atterraggio e decollo sul sito.

Prima di entrare ufficialmente in funzione, il nuovo servizio dovrà infatti essere regolarmente collaudato.

“Si tratta di una realizzazione importante e attesa, sia per i residenti sia per i turisti, che può rivelarsi determinante nella gestione delle emergenze -, il commento del sindaco Claudio Baudino -. Ringraziamo la popolazione e le associazioni intervenute, la Protezione Civile, il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e gli AIB, il consigliere Guido Milano e Diego Bottasso, consigliere di minoranza e vicepresidente della Croce Rossa di Peveragno, per la collaborazione nella preparazione dell’area e nel percorso che ha portato alla validazione del sito di atterraggio".