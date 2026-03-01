Calcio Serie D / Un punto per parte tra Saluzzo e Cairese, al “Damiano” finisce 1-1

È finita 1-1 la partita tra Saluzzo 1901 e Cairese, valida per la 26a giornata del campionato di Serie D.

Decidono la sfida dello stadio “Amedeo Damiano” il rigore di Samuele Lovaglio al 65’ e la rete ospite di Colletto all’85’.

Il Saluzzo arrivava dalla vittoria per 4-1 sul campo della Valenzana Mado, mentre la Cairese era uscita sconfitta dall’ultimo match contro la Sanremese (0-2).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:34 allo stadio “Amedeo Damiano”. Padroni di casa con la divisa bianca mentre gli ospiti in maglia a strisce gialloblu.

Inizio di match equilibrato e con ritmi bassi. Al quinto minuto Lungu viene lanciato in profondità, si accentra ma tarda il tiro e non va oltre il corner. Al 14’ ci prova Maugeri, conclusione telefonata che Cat Berro blocca agevolmente. Dopo venti minuti di ulteriore studio, al 36’ Thomas Graziani ha una grande occasione ma da pochi passi calcia di poco a lato fallendo così lo 0-1. L’incontro si fa più piacevole: al 40’ i granata si fanno vedere con il colpo di testa di Lillo Rossi (sull’angolo battuto da Lovaglio). Passano pochi secondi e a provarci è Valenti che, sull’ottimo spunto dalla destra di Magnaldi, anticipa i difensori ma la sua deviazione finisce di poco out. Il direttore di gara non assegna recupero e quindi termina un soporifero primo tempo sul risultato di 0-0.

La ripresa inizia su ritmi più alti ma comunque senza particolari occasioni. I liguri tornano a farsi vedere al 60’ con Gulli che nello stretto si gira ma la sua conclusione risulta debole e a lato. Mister Giuseppe Cacciatore prova a cambiare la storia del match operando un triplo cambio, a entrare sono Kone Lassina, Naso e Allasina. Al 63’ arriva l’episodio che cambia la partita: il neoentrato Kone Lassina si fa subito vedere sulla sinistra e accentrandosi subisce un leggero fallo da Deseri, per l’arbitro è rigore. Sul dischetto si presenta Lovaglio che, con un preciso mancino, spiazza Cat Berro per l’1-0 (65’). I liguri non demordono e cercano il pari, mancando però di lucidità in alcuni frangenti. All’85’ i gialloblu trovano il pareggio: Vignaroli lascia partire un gran traversone dalla trequarti di sinistra, sul secondo palo arriva Colletto che di testa segna da due passi l’1-1. All’88’ la Cairese va vicino al colpo del ko con Scarrone che però spreca un’occasione nitida. Allo scoccare del 90’ Colletto va vicino alla doppietta personale, ma il suo tiro termina di poco alto. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. Non succede più nulla e quindi al “Damiano” termina 1-1.

In classifica il Saluzzo sale a 37 punti, mentre la Cairese avanza a quota 29.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 15 marzo sul campo del Chisola, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Comunale Dino Marola” di Vinovo.

TABELLINO:

SALUZZO – CAIRESE 1-1

Saluzzo (4-3-3): Vendramini, Magnaldi (62’ Kone Lassina), Ravera, Di Lernia, Rossi, Rivoira, Maugeri (62’ Allasina), Faridi (71’ Mosca), Valenti, Lovaglio (79’ Conrotto), Lungu (62’ Naso). A disposizione: Vespier, Gjergji, Becchio, Lazzaro. Allenatore: Giuseppe Cacciatore

Cairese (4-2-3-1): Cat Berro, Boveri, Turone (67’ Spatari), Gulli, Anselmo, Deseri (67’ Sancinito), Giorcelli, Graziani G., Gargiulo (78’ Colletto), Graziani T. (86’ Scarrone), Federico (78’ Vignaroli). A disposizione: Ceppi, Jebbar, Hernandez, Piacenza. Allenatore: Roberto Floris

Gol: Lovaglio 65’ su rigore (S), Colletto 85’ (C)

Ammoniti: Rossi (S), Faridi (S), Mosca (S)

Espulsi: nessuno

Angoli: Saluzzo 3 – Cairese 1

Arbitro: Marco Rastellino di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Francesco Bagnolesi di Valdarno e Filippo Scorteccia di Firenze