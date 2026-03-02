CALCIO SERIE C / Bra reagisce nel finale: Scapin firma il pari (1-1) contro la Pianese

Partiamo dal “fondo”. Minuto 50 del secondo tempo, Baldini prolunga di testa all’indirizzo di Sinani e Scapin, Thomas Scapin porta avanti la palla e dentro l’area (da posizione defilata) lascia partire un diagonale preciso e potente, Filippis la tocca ma si va ad insaccare dopo aver sfiorato il palo interno! Ecco l’1-1 firmato dal Bra.

Il check del direttore di gara dopo la rete e l’FVS chiesto dai toscani, ha fatto slittare la convalida del gol al minuto 55! Prima rete stagionale (con la casacca braidese) per l’attaccante veneto. Con un’esultanza fatta di corse, abbracci e sorrisi. Forti.

Pari in rimonta, dunque, per il Bra che ritorna a muovere la classifica con merito (ora sono 26 i punti), dopo una gara di lotta e sacrificio. Lotta e sacrificio per continuare il percorso verso l’obiettivo. Andiamo in cronaca con il match giocatosi oggi pomeriggio al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.

Secondo minuto, diagonale destro di Colombo dai 20 metri out. Ianesi prova il destro morbido, il pallonetto non sorprende Renzetti che con un colpo di reni smanaccia la palla contro la traversa al 7’. Ci prova Baldini dal limite, al 16esimo, destro deviato in angolo da Bertini La zampata di Sinani in area piccola e sfera fuori di poco (cross Maressa), Bra vicino al gol al minuto 18. Discesa mancina di Sganzerla, al 25’, arriva a rimorchio Sinani che col piattone alza di poco sulla traversa. Flipper in area toscana, Baldini viene chiuso in corner al 32’. Pianese in gol al 37esimo con Fabrizi che, in mischia, supera Renzetti Intervallo.



Capac per Milani è la prima mossa di mister Fabio Nisticò a inizio ripresa. Punizione battuta da Baldini dal limite, destro forte parato in 2 tempi al minuto 9. Sinani inventa sul secondo palo per Maressa, che viene anticipato in calcio d’angolo dal portiere avversario al 12’. Doppio cambio giallorosso: dentro Scapin e Leoncini per La Marca e Tuzza (27’).

29′: Lionetti in mischia, calcia alto al 29esimo. FVS Pianese per un presunto fallo in attacco dei braidesi, il direttore di gara non ravvisa alcun tipo di condotta violenta poco dopo il 30esimo. Il Bra continua a spingere: bella girata di Sinani in (area) al 35’, Filippis si supera ed evita il pari; colpo di testa di De Santis sul secondo palo, out di poco al 38’. Al quinto dei 5 minuti di recupero, arriva l’azione che premia gli sforzi del Bra e che fa materializzare il pareggio (come narrato a inizio comunicato).



Mercoledì 4 marzo va in scena il turno infrasettimanale: Vis Pesaro-Bra, allo stadio “Tonino Benelli” di Pesaro (ore 18).

Bra: Renzetti, Sganzerla, Tuzza (27′ st Leoncini), Sinani, Lionetti, Fiordaliso (49′ st Pretato), Milani (1′ st Capac), Maressa (41′ st Dimatteo), De Santis, La Marca (27′ st Scapin), Baldini. - A disp: Franzini, Lia, Rottensteiner, Armstrong.- Allenatore: Fabio Nisticò.

Pianese: Filippis, Colombo (13′ st Proietto), Amey (36′ st Peli), Ianesi (13′ st Sodero), Ercolani, Gorelli, Sussi, Tirelli, Bertini, Fabrizi (36′ st Simeoni), Coccia (21′ pt Martey). A disp: Nespola, Reali, Balde, Ongaro, Bellini, Nicastro. Allenatore: Alessandro Birindelli.

Arbitro: Di Mario di Ciampino (assistenti: Barcherini di Terni e Colazzo di Casarano; quarto ufficiale: Viapiana di Catanzaro; operatore FVS: Mino di La Spezia).

Marcatori: 37′ pt Fabrizi (P), 55′ st Scapin (B).

Note: pomeriggio nuvoloso, terreno di gioco in erba sintetica; 106 biglietti venduti, con 44 abbonati e 12 tifosi nel settore ospiti. Ammoniti Fiordaliso (B), Proietto (P).