ATLETICA / L'Atletica Mondovì al 1° Meeting Regionale Giovanile "Run & Jump" di Settimo Torinese

Sabato 28 febbraio il calendario indoor piemontese è stato dedicato alla categoria Ragazzi e Ragazze (2013 – 2014) con una bella manifestazione biathlon (60 ostacoli e salto in lungo): quasi 250 atleti al via presso l’impianto indoor della Sisport a Torino.

Una ventina le canotte rosse presenti, compresi gli atleti dei Poli di Ceva, Carrù e di Camerana, che si sono ottimamente comportati andando a centrare numerosi miglioramenti. Tanti anche gli esordi da parte dei “giovani” dei nuovi corsi di avviamento.

Il migliore risultato della giornata è arrivato da Soraya Musso, salita sul terzo gradino del podio con 1.358 punti grazie al 4,03 metri fatto segnare nel lungo e di 11”10 negli ostacoli; 7ª alla sua prima gara la rappresentate del Polo di Camerana Ruth Garassino con 1.242 punti. Nella top ten anche Lucia Casalini (1.226) e Yasmine Bendiboun (1.210), con a seguire Elena Malaspina (1.050), Carlotta Bianciotto (1.042), Yolanda Dattola (1.039), Flora Demichelis (1.027), Isotta Raineri (956), Charifa Nassrallah (790), Lisa Paoletta e Isabella Veglia (641) e Adele Medana (385).

Tra i ragazzi primo dei monregalesi è Francesco Bruno, 5°, con 1.370 punti (9”83 sui 60 hs e 4,32 nel lungo) seguito molto da vicino dai compagni di allenamento Rayan Bruno 8° 1.299 punti (10,08 e 4,20 mt), Giacomo Renesto 9° 1.279 punti (10”66 e 4,55 mt) e Lorenzo Ferracane 1.142 punti. Più dietro Matteo Ciocca 935 punti e Matteo Griseri 510 punti.

Un bel risultato di squadra per i giovani monregalesi ottimamente guidati da Edoardo Giani, Pietro Migliore, con il supporto di Andrea Siccardi e Thomas Giordano.

Sempre a Torino, altro appuntamento indoor per i Cadetti dell’Atletica Mondovì alla Sisport di Torino, sabato, per la quarta giornata dei Regionali: ottimo quarto posto di Noah Leone nel triplo con 11,24 metri a soli quattro centimetri dal bronzo ed a precedere il compagno di club Nicolò Marenco 12° con 10,37 mt. In gara tra le cadette Isabel Santana atterrata nel lungo a 3,57 metri.

MICHELE AIMO SECONDO TRA GLI ASSOLUTI AL 10° OLIMPIA CROSS

Domenica 1° marzo sempre a Settimo Torinese si è svolta la 10ª edizione dell’“Olimpia cross” valido come 4ª prova del Trofeo Piemonte Assoluto. Proprio in questo circuito Atletica Mondovì quarta al maschile (primo il Roata Chiusani sul Santhià e sul Valle Varaita) e settimi al femminile e nella combinata. In evidenza Giorgio Comino e Matteo Garelli, nell’ordine vincitore in 13’52” e terzo classificato in 14’24” nella categoria Allievi (4,15 km), 11° Marco Restagno e 12° Simone Bongiovanni. Seconda Junior (settima assoluta) Sofia Dante in 16’50” sulla stessa distanza

Tra i Master, sui 6,15 km, quinto SM50 Flavio di Bartolomeo, 11° SM45 Eligio Boggione in 23’11”, mentre negli Assoluti nono Promesse Ismaele Bertola (21° in 21’51”) e 20°Junior Giuseppe Di Gennaro.

TRAIL DEL MARCHESATO DI FINALE LIGURE: EUGENIO BONELLI 12° SULLA 38 KM, SARA BRUNO 14ª TRA LE DONNE

A FinalBorgo, nell’entroterra ligure domenica 1° marzo si è corso il tradizionale “Trail del Marchesato”, una corsa tra salite ripide e nervose, discese tecniche, passaggi spettacolari come l’inedita grotta e l’arrivo dentro il castello medioevale di Finalborgo. Sulla 38 km con 2200 metri di dislivello Eugenio Bonelli (foto sotto) è andato vicino alla top ten piazzandosi al 12° posto assoluto con il tempo di 4h17’58”. Sulla stessa distanza Sara Bruno (nella foto sotto) ha agguantato una bella 14ª posizione con il tempo di 5h54’20”. Sul tracciato di 16 km Ezio Occelli ha domato i 1.000 mt di dislivello in 1h18’12”.