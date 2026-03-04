CALCIO SERIE C / Bra sul campo della Vis Pesaro nel turno infrasettimanale, fischio d'inizio alle 18

Il Bra è atteso dal turno infrasettimanale: questa sera, mercoledì 4 marzo, i giallorossi affronteranno la Vis Pesaro. Il match, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio comunale “Tonino Benelli” di Pesaro: fischio d’inizio alle 18.

I giallorossi arrivano dal pareggio strappato in pieno recupero domenica scorsa in casa con la Pianese (1-1 con gol al 95’ di Scapin). Pari preceduto da due sconfitte contro il forte Ascoli (1-3 al “Sivori”) e il Carpi (2-1 in Emilia). I braidesi, dopo gli ottimi turni di dicembre e gennaio che avevano permesso loro di uscire per la prima volta dalla zona retrocessione, hanno affrontato un altalenante febbraio (tre sconfitte e un pareggio). L’obiettivo è sicuramente quello di tornare alla vittoria che manca ormai da più di un mese: era infatti il 31 gennaio quando vinsero in casa con il Gubbio (1-0 e rete del solito Sinani).

Per i braidesi, così come per i pesaresi, si tratta del secondo impegno in pochi giorni, dopo il turno nel fine settimana appena concluso. Mister Fabio Nisticò, a differenza del suo collega marchigiano, potrà "spremere" al meglio i suoi giocatori che dovranno dare il 100% in campo per ottenere punti in una sfida importantissima in chiave salvezza. I giallorossi, infatti, osserveranno il turno di riposo nel prossimo turno, in programma tra domenica 8 e lunedì 9.

La Vis Pesaro arriva da un momento non facile: i biancorossi hanno infatti pareggiato gli ultimi due incontri contro le ultime della classe Torres (0-0 al “Vanni Sanna”) e Pontedera (1-1 domenica 1° marzo al “Benelli”, rete di Machin Pepin). Nel 2026 per loro un successo, tre pareggi e ben cinque sconfitte: un bottino tutt’altro che rassicurante per una formazione che fino a qualche settimana fa si trovava in piena zona playoff.

Mister Roberto Stellone ha recentemente dichiarato come i suoi giocatori, da qui a fine anno, dovranno affrontare una serie di "finali" per assicurarsi un’agevole salvezza. Dunque, questa sera, l’obiettivo per i padroni di casa sarà quello di tornare alla vittoria che manca dal 31 gennaio, quando si imposero per 2-1 a Piancastagnaio.

In classifica la Vis Pesaro è dodicesima a 33; i braidesi, invece, occupano il 15° posto a quota 26, con un solo punto di vantaggio sulla coppia Sambenedettese-Torres (rispettivamente 16ª e 17ª).

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata finì 0-0, con le squadre che si divisero la posta in palio. I bookmaker danno favorita la squadra di casa (1.95) con il successo degli ospiti che è dato a quota 3.80.

Diretta Tv su Sky Sport (canali 202 e 252 con telecronaca di Luca Pellegrini) e su NOW.

La partita sarà diretta da Giuseppe Vingo di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Mateo Sadikaj di Mestre e Valeria Spizuoco di Cagliari, quarto ufficiale Francesco D'Eusanio di Faenza e operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 14 marzo sul campo del Pineto, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio “Mimmo Pavone e Alessandro Mariani” di Pineto.

Nel week end dell’8 e 9 marzo andrà in scena la 31ª giornata ma i giallorossi osserveranno il turno di riposo.

