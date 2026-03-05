È in preparazione il nuovo bando per la gestione della Porta di Valle della valle Varaita

L’Unione Montana Valle Varaita sta predisponendo un nuovo bando per l’affidamento della Porta di Valle. La procedura, che ricalcherà nelle caratteristiche quella pubblicata nel 2024, sarà avviata nelle prossime settimane e sarà condotta attraverso un sistema di intermediazione telematica, come previsto dalla normativa vigente. La nuova gara si è resa necessaria, come è noto, a seguito del recesso anticipato da parte del gestore che aveva partecipato e vinto la procedura aperta nella primavera del 2024. L’obiettivo è individuare un nuovo soggetto in grado di garantire la riapertura della struttura.

«Speriamo che a questo bando possa esserci un’ampia partecipazione – dichiara il presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta – così da individuare un nuovo soggetto capace di portare avanti nel migliore dei modi la Porta di Valle. In passato Segnavia è stato un punto di riferimento per il turismo e la cultura in valle Varaita, oltre che un apprezzato punto ristoro. Sia la famiglia Orusa-Rinaudo, che aveva cofinanziato la struttura stessa insieme all’allora Comunità Montana Valle Varaita, sia la cooperativa Viso a Viso, che l’ha gestita negli ultimi due anni in un contesto di mercato non semplice e che l’ha penalizzata, hanno svolto un ottimo lavoro. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno dimostrato. L’obiettivo auspicato è riaprire la Porta di Valle per la stagione estiva; nel caso in cui ciò non fosse possibile, mi riferisco all’eventualità in cui il bando andasse deserto, convocheremo un Consiglio dell’Unione per fare nuove riflessioni condivise su come procedere».

La Porta di Valle non è solo una struttura ristorativa aperta al pubblico con servizio di bar e tavola calda. Fa parte della rete delle Porte di Valle del progetto Terres Monviso e svolge una funzione di accoglienza e informazione turistica. Il soggetto gestore è chiamato a fornire all’utenza indicazioni puntuali sull’offerta del territorio, sugli operatori turistici e sulle diverse tipologie di servizi disponibili, collaborando con enti pubblici e realtà private che operano nel settore per garantire un presidio di promozione territoriale e uno spazio di riferimento per residenti e visitatori.