Giornata Mondiale del Rene: screening gratuiti a Verduno, Alba e Bra

Il 12 marzo si celebrerà la Giornata Mondiale del Rene, promossa dalla Società Internazionale di Nefrologia (ISN) e dalla Federazione Internazionale delle Fondazioni Renali (IFKF-WKA), con l'adesione della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene (FIR). Lo slogan di quest'anno sarà: "Salute renale per tutti. Vicini alle persone, attenti al Pianeta".

Anche l'ASL CN2 aderisce fattivamente alla campagna di sensibilizzazione verso questa giornata, con l'iniziativa "Porte Aperte in Nefrologia", durante la quale condurrà gratuitamente attività di screening (misurazione pressione arteriosa, esame urine, colloquio) e distribuzione di materiale informativo. Un progetto dedicato a tutta la popolazione e orientato alla sensibilizzazione e alla prevenzione delle malattie renali.

Giovedì 12 marzo sarà quindi possibile partecipare gratuitamente e senza prenotazione alle attività di screening organizzate dalla Struttura di Nefrologia e Dialisi dell'Azienda Sanitaria. Una diagnosi precoce, con la disponibilità attuale di farmaci sempre più efficaci, e un'azione precoce sui fattori di rischio, si sono dimostrate in grado di evitare o ridurre gli effetti dannosi della Malattia Renale Cronica sugli altri organi e la progressione verso la dialisi.

Gli screening si svolgeranno dalle ore 8,30 alle ore 14 in tre sedi: presso l'Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno al terzo piano, alla Casa della Comunità di Alba (ex Ospedale San Lazzaro) al piano terreno e alla Casa della Comunità di Bra (ex Ospedale Santo Spirito) al piano terreno.

Nefrologi e infermieri, con il supporto dei volontari della Fondazione Ospedale Alba-Bra, accoglieranno i partecipanti, effettueranno lo screening e, se necessario, potranno suggerire gli eventuali controlli nefrologici di approfondimento, utili per una corretta prevenzione o cura delle patologie renali. Considerata l'importanza che alimentazione e attività fisica hanno per un corretto stile di vita "nefro-protettivo", l'evento vedrà la partecipazione quest'anno anche dei Dietologi dell'Azienda Sanitaria e la collaborazione dello Sportello di counselling per fumatori del SerD (Servizio per le Dipendenze).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul progetto è possibile visitare la pagina dedicata alla GIORNATA MONDIALE DEL RENE sul sito dell'ASL CN2.

Nell'attesa di accogliere tutti coloro che vorranno approfittare di questa giornata per un controllo nefrologico gratuito e personalizzato, l'ASL CN2 ricorda le 8 semplici regole comportamentali per preservare sempre in salute i propri reni. È importante mantenersi attivi e in forma, controllare i livelli di zucchero nel sangue e la pressione sanguigna, seguire una dieta sana e bilanciata e mantenere un corretto e regolare apporto di liquidi. Fondamentale anche non fumare, non assumere farmaci se non su indicazione del medico e mantenere sempre sotto controllo la funzione renale se si hanno uno o più fattori di rischio.

Per mantenere i propri reni sani e prevenire patologie dannose alla salute in generale è importante impegnarsi a seguire le 8 regole. Le strutture dell'Azienda Sanitaria sono a disposizione con vari programmi di prevenzione e servizi per supportare la cittadinanza in questo intento.