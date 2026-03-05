Il Podio Sport premia i giovani campioni dell’Atletica Roata Chiusani

Lo sport è fatto di sacrificio quotidiano, disciplina e sogni coltivati con costanza. È proprio per valorizzare questo percorso che Il Podio Sport di Cuneo ha voluto dedicare un momento speciale a tre giovani atleti dell’Atletica Roata Chiusani, protagonisti di una stagione ricca di risultati di prestigio.

Martedì 3 marzo, i ragazzi sono stati accolti dal titolare Gigi Migliore e dallo staff del punto vendita per la consegna di un riconoscimento concreto: un contributo destinato all’acquisto di materiale tecnico di qualità, strumento fondamentale per proseguire il loro cammino agonistico con mezzi adeguati e sempre più professionali.

Accanto agli atleti era presente il loro allenatore, Fabio Millo Milano, figura chiave nella loro crescita sportiva e personale. Il lavoro svolto sul campo, fatto di programmazione, cura tecnica e attenzione ai dettagli, ha rappresentato un elemento determinante nei traguardi raggiunti.

I traguardi raggiunti nell’ultima stagione sono il frutto di un lavoro costante, portato avanti con disciplina, determinazione e obiettivi chiari. Nel giavellotto, Edoardo Sanfelici ha saputo imporsi a livello regionale conquistando il titolo U23, per poi misurarsi con i migliori specialisti italiani ai Campionati Italiani di Grosseto 2025, dove ha raggiunto un significativo 9° posto. Un piazzamento che non è solo un numero, ma la conferma di una crescita tecnica solida e di una maturità agonistica sempre più evidente.

Sulla pista, Irene Giraudo ha dimostrato continuità e carattere nelle prove di velocità, salendo sul terzo gradino del podio ai Campionati Regionali di Fossano 2025 e confermandosi tra le protagoniste anche a Bra nel 2026. Le sue prestazioni raccontano di un’atleta capace di mantenere alto il livello nelle competizioni che contano, affrontando ogni gara con determinazione e lucidità.

Nel salto in alto, infine, la giovanissima Annalisa Magliano – classe 2011 – ha già saputo lasciare il segno. Dopo il titolo regionale Under 16 conquistato a Novara nel 2025, si è distinta ai Campionati Italiani Cadetti di Viareggio con un eccellente 5° posto nazionale. Il recente miglioramento fino a 1,69 metri, attuale miglior prestazione italiana stagionale di categoria, evidenzia un talento in piena evoluzione e margini di crescita che fanno ben sperare per il futuro.

L’iniziativa di Il Podio Sport non rappresenta soltanto un premio per quanto già ottenuto, ma un investimento nel futuro. Sostenere giovani atleti significa credere nel potenziale del territorio e contribuire alla crescita di una cultura sportiva fondata su merito, passione e impegno.

“Premiare questi ragazzi è per noi motivo di grande soddisfazione,” ha sottolineato Gigi Migliore. “Lo sport giovanile merita attenzione e sostegno concreto. Vogliamo essere al fianco di chi, con serietà e dedizione, lavora ogni giorno per migliorarsi e raggiungere nuovi traguardi.”

Un segnale forte di collaborazione tra realtà commerciale e società sportiva, che rafforza il legame con il territorio e conferma come il successo sia il risultato di un lavoro di squadra: atleti, allenatore e comunità uniti verso obiettivi sempre più ambiziosi.

