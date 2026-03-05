PATTINAGGIO / Partenza col botto per Victoria Alba: pioggia di medaglie per gli atleti albesi

Il mese di febbraio ha segnato l'inizio della stagione agonistica per gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio asd, che sono stati impegnati in gare per le specialità libero e gruppi spettacolo.

Il 22 febbraio a Vercelli è andato in scena il Campionato Interprovinciale Fisr Skate Italia, al quale hanno partecipato nove pattinatori albesi: i ragazzi, accompagnati bordo pista da Martina Barbero e Carola Franza, hanno debuttato con i loro nuovi programmi di gara, dimostrando già una buona preparazione e ben figurando nel confronto con i pari categoria delle altre province piemontesi.

Per la provincia di Cuneo sono arrivati ottimi risultati. Nella categoria Allievi Regionali B 2013 Camilla Dogliotti ha conquistato il primo posto. Nella categoria Cadet Intermediate (ex Divisione Nazionale A) 2011/12 doppietta albese sia al maschile, con Leonardo Vercelli primo e Filippo Baggio secondo, sia al femminile, dove Emma Aschieri si è imposta davanti a Matilde Giacosa e Olivia Aloesio, rispettivamente seconda e terza. Primo posto anche per Alessia Stupino nella categoria Jeunesse Intermediate (ex Divisione Nazionale B) 2010, per Gessica Fresia nella categoria Juniores Intermediate (ex Divisione Nazionale C) 2008/09 e per Benedetta Martino nella categoria Seniores Intermediate (ex Divisione Nazionale D) 2007 e precedenti.

Per quanto riguarda la classifica interprovinciale, si segnalano i piazzamenti da podio di Gessica e Benedetta (prime nelle rispettive categorie), Leonardo (secondo) e Filippo (terzo). Commentano le allenatrici: "Nel complesso il debutto è stato positivo per tutti gli atleti e ci ha aiutato a capire i punti di forza da valorizzare e gli elementi ancora da consolidare; nelle prossime settimane lavoreremo per migliorare ancora in vista dei prossimi appuntamenti".

Nella specialità Gruppi Spettacolo doppia medaglia d'oro regionale per il Quartetto Keep Calm, composto da Fabiana Giove, Sara Destefanis, Benedetta Martino e Sophie Bianco, che si è imposto sia ai regionali Aics di Biella sia nella classifica piemontese ai Campionati Interregionali Fisr Skate Italia di Montichiari (BS). La gara Aics, andata in scena l'8 febbraio, è stata un buon banco di prova per "testare" il nuovo programma di gara, dal titolo "Il ballo dei vampiri", davanti alla giuria. Il 28 febbraio sul parquet bresciano le Keep Calm sono arrivate pronte e determinate a conseguire un buon risultato: la loro performance ha ottenuto un ottimo riscontro di punteggio che è valso loro il titolo regionale federale e la qualificazione ai prossimi Campionati Italiani di Reggio Emilia.

[Il Quartetto Keep Calm]

Grande soddisfazione delle allenatrici Martina Barbero e Michela Marino (alla prima esperienza al cancelletto), per un risultato ottenuto grazie alla passione e alla resilienza delle quattro ragazze che da anni si allenano con costanza e dedizione.