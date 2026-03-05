SCI / L'albese Francesco Magliano brilla nel recupero slalom FIS-NJR a Sestriere

A Sestriere è andato in scena il recupero di due slalom FIS-NJR saltati il 20 e 21 dicembre per maltempo. Mercoledì 4 marzo, sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli, il primo atto del Trofeo Lauretana – organizzato dal Comitato Sci Club Olimpici – ha visto competere le migliori promesse dello sci alpino.

Francesco Magliano, albese dello Ski College Limone, ha offerto una prestazione convincente nella gara maschile, confermando il suo ruolo di protagonista tra i talenti piemontesi. L'atleta, già vincitore di slalom FIS come il secondo Trofeo Colomion a Bardonecchia (1'29"42), si è distinto sul tracciato di Sestriere piazzandosi al diciottesimo posto, contribuendo al prestigio della rappresentanza locale