SCI / Saracco d'argento a Hakuba: il limonese brilla nello slalom Far East Cup

Sulle nevi giapponesi di Hakuba, la Far East Cup – circuito asiatico equivalente alla Coppa Europa – ha ospitato il primo slalom della stagione dopo il gigante annullato per maltempo. Trionfo per lo spagnolo Aingeru Garay Fernandez del Club de Esquì Loma Verde, che ha fermato il cronometro a 1'23"70.
Argento per il carabiniere limonese Edoardo Saracco, staccato di soli 6/100 e preceduto solo dal basco. Il podio si completa con il sudcoreano Donkwan Hong, terzo a 63/100 dal vincitore.
Tra i primi dieci, quattro azzurri: quarto Matteo Canins (finanziere della Val Badia) a 8/100 dal podio, sesto il carabiniere parmense Matteo Saccardi e decimo il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito.
Prestazione di alto livello per Saracco, che conferma il suo talento internazionale, e Barbera, che porta lustro alla rappresentanza piemontese.